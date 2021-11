Ζώδια

Ζώδια - Λίτσα Πατέρα: Οι προβλέψεις της Τρίτης (βίντεο)

Αναλυτικές προβλέψεις από την αστρολόγο της εκπομπής “Το Πρωινό”.



«Ο Ερμής που είναι κυβερνήτης των Διδύμων κάνει όψη με τον Πλούτωνα, ενώ η νέα σελήνη που θα μπει στον Σκορπιό κάνει μια ωραία όψη με τον Κρόνο και μπορούμε να προωθήσουμε σχέδια», είπε η Λίτσα Πατέρα, στην εκπομπή «Το Πρωινό», την Τρίτη.

Στην συνέχεια η αστρολόγος είπε ότι «η Αφροδίτη είναι στον Τοξότη» και συμβούλευσε να αποφεύγεται η κριτική.

Αμέσως μετά, η αστρολόγος έκανε τις αναλυτικές προβλέψεις της για κάθε ζώδιο.

Παρακολουθήστε το απόσπασμα με την Λίτσα Πατέρα και τις αστρολογικές προβλέψεις, στην εκπομπή «Το Πρωινό» της Δευτέρας:

