Συνταγές

Κοτόπουλο με τυριά και ντομάτα από τον Πέτρο Συρίγο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Συνταγή για τραγανό κοτόπουλο με την πλούσια γεύσης της παρμεζάνας και της μοτσαρέλας από τον σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό".

Τραγανό κοτόπουλο με την πλούσια γεύση της παρμεζάνας και της μοτσαρέλας έφτιαξε ο σεφ της εκπομπής "Το Πρωινό"!

Δείτε τη συνταγή που θα σας ξετρελάνει

Για το κοτόπουλο

3 στήθη κοτόπουλο (200 γρ το καθένα)

2 μεγάλα αυγά

80 γρ παρμεζάνα τριμμένη

1 φλυτζάνι φρυγανιά ή πάνκο

1 κ.τ.γ ψιλοκομμένο σκόρδο

2 κ.τ.σ μαϊντανό

1 κ.τ.γ σκόνη σκόρδο

Για τη σάλτσα τομάτας

1 κρεμμύδι

1 σκ. σκόρδο

400 γρ συμπυκνωμένη τομάτα

αλάτι, πιπέρι

Φύλλα βασιλικού

1 κ.τ.γ ιταλικά βότανα

1 κ.τ.γ ζάχαρη

Για το ψήσιμο

250 γρ μοτσαρέλα σε φέτες

70 γρ παρμεζάνα

Βασιλικό

Η συνταγή για τραγανό κοτόπουλο

Για την σάλτσα τομάτας

Σοτάρουμε σε ελαιόλαδο το ψιλοκομμένο κρεμμύδι και σκόρδο, προσθέτουμε την τομάτα, τα βότανα και αφήνουμε να σιγοβράσει για 10 λεπτά περίπου, θέλουμε να είναι δεμένη η σάλτσα.

Αλατοπιπερώνουμε και τέλος προσθέτουμε ψιλοκομμένο βασιλικό.

Για το κοτόπουλο

Ανοίγουμε το κάθε φιλέτο στήθος κοτόπουλο στα 2 οπότε σύνολο θα έχουμε 6 τεμάχια κοτόπουλο.

Σε ένα βαθύ πιάτο βάζουμε τα αυγά, το σκόρδο, τον μαϊντανό, αλάτι και πιπέρι.

Χτυπάμε με ένα πιρούνι.

Προσθέτουμε το κοτόπουλο, σκεπάζουμε με μεμβράνη και αφήνουμε στο ψυγείο για 15 λεπτά να μαριναριστεί.

Σε ένα άλλο μπολ βάζουμε τη φρυγανιά ή πάνκο ή συνδυασμό και των δυο, την παρμεζάνα, τη σκόνη σκόρδο και βγάζουμε τα στήθη κοτόπουλο από το αυγό και τα βουτάμε ένα ένα εκεί, όπως κάνουμε το σνίτσελ.

Τηγανίζουμε σε ζεστό ηλιέλαιο για 4-5 λεπτά από την κάθε πλευρά.

Όταν τα κάνουμε όλα τα βάζουμε σε ένα ταψί με λαδόκολλα, το ένα δίπλα στο άλλο.

Βάζουμε σάλτσα τομάτας στο καθένα και τα σκεπάζουμε με φέτες μοτσαρέλα.

Ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 190 βαθμούς για 15 λεπτά περίπου.

Σερβίρουμε με φρέσκο ψιλοκομμένο βασιλικό.

Ειδήσεις σήμερα:

Πυρόπληκτοι συγκεντρώθηκαν στο Σύνταγμα (εικόνες)

Κορονοϊός - Θεσσαλονίκη: “Έκρηξη” του ιικού φορτίου στα λύματα

Εύβοια: Διαρρήκτες “ρήμαξαν” κυλικείο σχολείου (εικόνες)