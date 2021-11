Οικονομία

Ακρίβεια - Βουλή: Ο Τσίπρας ζητά συζήτηση πολιτικών αρχηγών

Δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ασκεί εκ νέου ο Αλέξης Τσίπρας Τι αναφέρει στην επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής.



Αίτημα για τη διεξαγωγή προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή "για το πρωτοφανές κύμα ακρίβειας" και "την ατολμία της κυβέρνησης να λάβει ουσιαστικά μέτρα στήριξης", κατέθεσε σήμερα στον Πρόεδρο της Βουλής, ο Αλέξης Τσίπρας.

Όπως τονίζει στην επιστολή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, «οι πρωτοφανείς ανατιμήσεις, αφού το περασμένο μήνα είχαμε την υψηλότερη τιμή πληθωρισμού της τελευταίας δεκαετίας (2,2%), μειώνουν ραγδαία την αγοραστική δύναμη των νοικοκυριών όσο ο μισθός παραμένει εδώ και τρία χρόνια καθηλωμένος, και αυξάνουν αφόρητα και το λειτουργικό κόστος των επιχειρήσεων».

Ασκώντας δριμεία κριτική στην κυβέρνηση που, όπως λέει «απλά παρακολουθεί, καθησυχάζει και λαμβάνει μέτρα ανεπαρκή και αναποτελεσματικά», σχολιάζει πως «στην πραγματικότητα έχει αφήσει την συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας στο έλεος της κρίσης ακρίβειας».

Κατηγορεί, δε, την κυβέρνηση ότι «αποφεύγει να λάβει συγκεκριμένα μέτρα ενίσχυσης του διαθέσιμου εισοδήματος των εργαζομένων», όπως είναι η αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση του ΕΦΚ θέρμανσης και κίνησης, καθώς και επιβολή αυστηρών ελέγχων εναντίον των καρτέλ στην αγορά.

«Η κυβέρνηση επίσης αδρανεί, δεν λαμβάνει τις αναγκαίες θεσμικές πρωτοβουλίες και έχει από πρόθεση ανατρέψει τον ρόλο που παραδοσιακά είχε η ΔΕΗ στον προσδιορισμό της τιμής της χονδρικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ενώ δεν ασκεί τα καθήκοντά της σε σχέση με τις ρυθμιστικές αρχές (ΡΑΕ, Επιτροπή Ανταγωνισμού), ώστε αυτές να επιτελέσουν, επιτέλους, τον ρόλο τους σε σχέση με την κερδοσκοπία στην αγορά ενέργειας», σημειώνει ο Αλ. Τσίπρας, ενώ υπογραμμίζει ότι «ιδιωτικοποιεί τον ΔΕΔΔΗΕ - ένα από τα μονοπώλια στον ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα της διανομής ηλεκτρικού ρεύματος - και, μάλιστα, με τέτοιο τρόπο που υπονομεύει αναγκαίες επενδύσεις για την ενεργειακή μετάβαση».

«Για τους παραπάνω λόγους ζητώ τη διενέργεια προ ημερησίας διατάξεως συζήτηση στη Βουλή κατά το άρθρο 143 του Κανονισμού της Βουλής για την κρίση ακρίβειας και την απουσία πολιτικής βούλησης εκ μέρους της κυβέρνησης να προστατεύσει τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις», καταλήγει ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

