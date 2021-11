Πολιτική

Ο Γιώργος Παπανδρέου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο πρώην Πρωθυπουργός μιλά για την πορεία του στην πολιτική, τα λάθη του, την φράση “λεφτά υπάρχουν” και την διεκδίκηση της ηγεσίας του ΚΙΝΑΛ.

Την Πέμπτη 4 Νοεμβρίου, στις 23:30, ο Νίκος Χατζηνικολάου υποδέχεται στο «Ενώπιος Ενωπίω» τον πρώην πρωθυπουργό, Γιώργο Παπανδρέου.

Η προσωπική και η πολιτική του διαδρομή.

Οι επιτυχίες, τα λάθη, τα εμπόδια και οι δυσκολίες.

Η δήλωση ότι «λεφτά υπάρχουν» και η κατάληξη στο διάγγελμα από το Καστελόριζο και στο Μνημόνιο.

Πώς και γιατί αποφάσισε να διεκδικήσει, ξανά, την ηγεσία του Κινήματος Αλλαγής;

«Ενώπιος Ενωπίω», με τον Νίκο Χατζηνικολάου: Κάθε Πέμπτη στις 23:30.

Συντελεστές

Σκηνοθεσία: Κατερίνα Βάχλα

Διεύθυνση εκπομπής: Πρόδρομος Παπαηλιόπουλος

Αρχισυνταξία: Μαρία Θεμελή

Υπεύθυνη καλεσμένων: Ευανθία Τασσοπούλου

Συντακτική ομάδα: Παρασκευή Γκόλτσιου - Γιώτα Δελέγκου

