Κορονοϊός - Νοσοκομείο Λάρισας: “SOS” εκπέμπουν οι γιατροί (βίντεο)

Στα πρόθυρα κατάρρευσης γιατρός που έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους. Δραματική η κατάσταση που περιγράφουν.

Ασφυκτική είναι η πίεση στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας, εξαιτίας της έξαρσης των κρουσμάτων κορονοϊού και των ελλείψεων σε ανθρώπινο δυναμικό και υποδομές.

Ο Γιάννης Γκαμπράνης, υπεύθυνος μίας εκ των δύο κλινικών COVID στο Νοσοκομείο, εμφανίστηκε στα πρόθυρα κατάρρευσης ενώ έκανε δηλώσεις στους δημοσιογράφους και υποβασταζόμενος οδηγήθηκε για εξετάσεις, καθώς αισθάνθηκε δυσφορία.

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Ένωσης Ιατρών Νοσηλευτηρίων Κέντρων Υγείας Λάρισας (ΕΙΝΚΥΛ), Νίκος Νταφούλης, περιέγραψε με μελανά χρώματα την κατάσταση, υποστηρίζοντας πως το Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας «έχει καταρρεύσει!».

Όπως είπε, έχει ξεπεράσει τον αριθμό περιστατικών COVID που μπορεί να δεχθεί. «Δεν επαρκούν ούτε οι παροχές οξυγόνου. Είναι επικίνδυνη η εφημερία ακόμη και για αυτό. Δεν μπορεί να σηκώσει άλλα μηχανήματα για να υποστηρίξει τους ασθενείς COVID με οξυγόνο».

«Είναι ένα νοσοκομείο που έχει αναλάβει μεγαλύτερο βάρος (από αυτό που μπορεί να σηκώσει) και αυτό θα πρέπει να γίνει κατανοητό. Πρέπει να τελειώσουν τα ψέματα!», συνέχισε.

Αναφερόμενος στις ελλείψεις, είπε πως το Νοσοκομείο «έχει 2 γιατρούς σε 4 κλινικές. Το Ακτινολογικό έστειλε έγγραφο σήμερα ότι δεν μπορεί να καλύψει όλες τις εφημερίες από τις παραιτήσεις γιατρών που υπάρχουν», εξηγώντας πως οι παραιτήσεις γιατρών στη διάρκεια της πανδημίας είναι πάρα πολλές.

