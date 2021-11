Πολιτική

Γυναικοκτονίες - Ευθυμίου: ερώτηση στην Βουλή για την έμφυλη βία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι αναφέρει η βουλευτής της ΝΔ, παραθέτοντας και σειρά προτάσεων για την καταπολέμηση του φαινομένου, με το οποίο ασχολείται συστηματικά.

Ερώτηση στη Βουλή, με ουσιαστικές προτάσεις για την αντιμετώπιση των γυναικοκτονιών και των αδικημάτων λόγω έμφυλης βίας, κατέθεσε η βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης, Άννα Ευθυμίου, η οποία ασχολείται συστηματικά με τα θέμα αυτό.

Η κ. Ευθυμίου υπογράμμισε ότι η Κυβέρνηση ορθώς έχει καταδείξει την ευαισθησία και το ενδιαφέρον της για την καταπολέμηση της έμφυλης βίας, μέσα από μια σειρά πολιτικών αποφάσεων και δράσεων. Παρόλα αυτά, επισήμανε, ότι στην Ελλάδα, από τις αρχές του έτους μέχρι και το μήνα Οκτώβριο, καταγράφηκαν δεκατρείς (13) δολοφονίες γυναικών, αποκαλούμενες και ως γυναικοκτονίες, ακριβώς διότι αποτελούν αδικήματα έμφυλης βίας.

Η βουλευτής σημείωσε ότι απόδειξη της αύξησης των περιστατικών έμφυλης βίας είναι και η πολύ μεγάλη αύξηση των καταγγελιών ενδοοικογενειακής βίας συγκριτικά με το προηγούμενο χρονικό διάστημα σύμφωνα με τα στοιχεία της Γενικής Γραμματείας Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων. Για το λόγο αυτό, η βουλευτής υπερθεμάτισε την ανάγκη σχεδιασμού μιας ολοκληρωμένης πολιτικής που θα στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων και σε επίπεδο πρόληψης και σε επίπεδο καταστολής.

Η Άννα Ευθυμίου, που έχει αρθρογραφήσει σχετικώς και στον Ant1news.gr, κατέθεσε μια σειρά από προτάσεις, απευθύνοντας ερώτημα στα αρμόδια Υπουργεία «αν προτίθενται να βελτιώσουν το υφιστάμενο πλαίσιο και συνακόλουθα να εξετάσουν και τις παραπάνω προτάσεις και πολιτικές και με τι χρονικό ορίζοντα, ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός αποτελεσματικού πλαισίου αντιμετώπισης της έμφυλης βίας και κατ’ επέκταση των δολοφονιών γυναικών». Συγκεκριμένα πρότεινε:

Την τροποποίηση των σχολικών προγραμμάτων, ώστε να προωθούν πρότυπα, θέσεις και σχέσεις που βασίζονται στην ισότητα και τη συναίνεση.

Τη δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής ενδυνάμωσης των γυναικών.

Τη δημιουργία προγραμμάτων οικονομικής και κοινωνικής επανένταξης των κακοποιημένων γυναικών.

Τις παρεμβάσεις κινητοποίησης της κοινότητας για την αλλαγή άνισων κανόνων φύλου.

Την αλληλεπίδραση και την ανάδειξη οργανώσεων για τα δικαιώματα των γυναικών.

Την εξειδικευμένη αντιμετώπιση των περιστατικών έμφυλης βίας από την αστυνομία, με εξειδικευμένο προσωπικό και αστυνομική έρευνα και τη χρήση απλών τρόπων επικοινωνίας και ενημέρωσης της αστυνομίας, όπως γραπτά μηνύματα ή διαδικτυακή συνομιλία.

Την αύξηση των διαθέσιμων θέσεων σε εγκαταστάσεις προστασίας θυμάτων βίας και σε καταφύγια – ξενώνες γυναικών.

Τη δημιουργία Κέντρων Συμβουλευτικής σε όλους τους Δήμους.

Την τροποποίηση του Ποινικού Κώδικα, με σκοπό να καταλαμβάνονται ως αδικήματα έμφυλης βίας και σύγχρονες μορφές της, που σήμερα αντιμετωπίζονται μόνο ως προσβολή προσωπικών δεδομένων, όπως στην περίπτωση της εκδικητικής πορνογραφίας, γνωστής με τον όρο «revenge porn».

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Διαζύγιο για Ασημίνα - Νικηφόρο (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπανδρέου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου