Βασίλης Κικίλιας: Η τρυφερή ανάρτηση για τα γενέθλια της Τζένης Μπαλατσινού

Οι ευχές και το δημόσιο μήνυμα αγάπης

Μια ξεχωριστή ημέρα είναι η σημερινή για την Τζένη Μπαλατσινού, αφού έχει τα γενέθλιά της.

Η παρουσιάστρια δεν έχει σταματήσει στιγμή να δέχεται ευχές από τα αγαπημένα της πρόσωπα και ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν της ευχηθούν δημόσια ήταν ο σύζυγός της, Βασίλης Κικίλιας.

Ο Υπουργός Τουρισμού έκανε μια πολύ τρυφερή ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, αφού κοινοποίησε μια φωτογραφία της γυναίκας της ζωής και της ευχήθηκε με τον πιο γλυκό τρόπο.

