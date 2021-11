Οικονομία

Εκκλησία: πόσο ΕΝΦΙΑ πληρώνει για τα ακίνητα της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Διαρκής Ιερά Σύνοδος αποφάσισε και την εκταμίευση του ποσού που αναλογεί, για την πληρωμή της φορολογίας πυο βαρύνει τα ακίνητα; του κεντρικού οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Συνεδρίασε σήμερα Τρίτη 2 Νοεμβρίου, η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας της 165ης Συνοδικής Περιόδου, υπό την Προεδρία του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος κ. Ιερωνύμου, στην πρώτη Συνεδρία της για τον μήνα Νοέμβριο. Η ΔΙΣ αρχικά επικύρωσε τα Πρακτικά της Εξουσιοδοτήσεως και στη συνέχεια σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση:

Καθόρισε το λεπτομερές Πρόγραμμα της επισκέψεως και των τιμητικών εκδηλώσεων στην Αθήνα, στις 20 και 21 Νοεμβρίου ε.έ., προς τιμήν του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου λόγω της συμπληρώσεως τριάντα (30) ετών στον Πατριαρχικό Θρόνο.

Ενημερώθηκε περί του από 19.10.2021 Γράμματος του Παναγιωτάτου Οικουμενικού Πατριάρχου κ. Βαρθολομαίου σχετικώς με την συνεισφορά της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Θυατείρων και Μεγάλης Βρεταννίας με το ποσό των 35.000 ευρώ υπέρ των πυροπλήκτων των Ιερών Μητροπόλεων της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Όρισε σύμφωνα με το άρθρο 165 παρ. 5 του Ν. 4823/2021 τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Χαλκίδος κ. Χρυσόστομο ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή αυτού τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Ιλίου, Αχαρνών και Πετρουπόλεως κ. Αθηναγόρα, στο Πενταμελές Ανώτατο Επιστημονικό Συμβούλιο στο Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Απεφάσισε την οικονομική ενίσχυση της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών για την έκδοση Τιμητικού Τόμου εις μνήμην του μακαριστού Καθηγητού Πρωτοπρεσβυτέρου Δημητρίου Τζέρπου.

Απεφάσισε να αφιερώσει την έκδοση των Διπτύχων της Εκκλησίας της Ελλάδος του έτους 2023 στην ανάμνηση της ευρέσεως της ιεράς Εικόνος του Ευαγγελισμού της Μεγαλόχαρης Τήνου λόγω της συμπληρώσεως διακοσίων ετών από την εύρεση Αυτής, κατόπιν σχετικής προτάσεως του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου, Τήνου, Άνδρου, Κέας, Μήλου, Δήλου και Μυκόνου κ. Δωροθέου.

Ενημερώθηκε από την Συνοδική Επιτροπή Εκκλησιαστικής Εκπαιδεύσεως και Επιμορφώσεως του Εφημεριακού Κλήρου για τα στατιστικά στοιχεία, τα οποία αφορούν στους φοιτώντες μαθητές των Εκκλησιαστικών Σχολείων κατά το τρέχον σχολικό έτος 2021–2022 και διαπίστωσε την αύξηση του αριθμού των φοιτώντων αγοριών και κοριτσιών στις τάξεις αυτών.

Ενέκρινε την πρόταση του Ιδρύματος Βυζαντινής Μουσικολογίας για την διοργάνωση του Η’ Διεθνούς Συνεδρίου Βυζαντινής Μουσικολογίας και Ψαλτικής Τέχνης, υπό το γενικό θέμα: «Θεωρία και Πράξη της Ψαλτικής Τέχνης» και ειδικό θέμα: «Η μουσική τυπογραφία της Ψαλτικής Τέχνης – 200στή επέτειος: 1820/21 - 2021», από την 15η έως την 18η Δεκεμβρίου ε.έ. στην Αθήνα. Το Συνέδριο πραγματοποιείται με αφορμή την συμπλήρωση πενήντα ετών από της Ιδρύσεώς του.

Απεφάσισε την εκταμίευση του ποσού του 1.722.385,84€ για την πληρωμή σε έξι (6) ισόποσες δόσεις του αναλογούντος Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) έτους 2021 στο Νομικό Πρόσωπο του Κεντρικού Οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Απεφάσισε την εκταμίευση του ποσού των 240.700,73€ για την πληρωμή σε έξι (6) ισόποσες δόσεις της αναλογούσης Φορολογίας Εισοδήματος έτους 2020 εκ της εκμισθώσεως εκκλησιαστικών ακινήτων του Νομικού Προσώπου του Κεντρικού Οργανισμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Τέλος η Δ.Ι.Σ. ασχολήθηκε με τρέχοντα υπηρεσιακά θέματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Διαζύγιο για Ασημίνα - Νικηφόρο (βίντεο)

Ο Γιώργος Παπανδρέου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου