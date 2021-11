Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: κοριτσάκι έπεσε στο κενό από πολυκατοικία

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι έπεσε από τον 4ο όροφο. Πως έγινε το κακό.

Πτώση ενός ανήλικου κοριτσιού από μπαλκόνι πολυκατοικίας σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στο Κορδελιό Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Thestival, το κοριτσάκι έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας επί της οδού Αριστοτέλους.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως γιατρός που περνούσε τυχαία από το σημείο, ήταν αυτός που με μαλάξεις κατάφερε να επαναφέρει το παιδάκι, αφού λόγω τις πτώσης του ήταν αναίσθητο στον δρόμο.

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μετέφερε το κοριτσάκι στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου». Η κατάσταση της υγείας του κρίνεται σοβαρή.

Αυτόπτες μάρτυρες δήλωσαν στο Thestival πως το κοριτσάκι έπεσε από το μπαλκόνι την ώρα που προσπαθούσε να πιάσει μια ομπρέλα.

Στο σημείο έσπευσε η ΕΛΑΣ προκειμένου να διακριβωθούν τα ακριβή αίτια της πτώσης της ανήλικης.

"Προσγειώθηκε" πάνω σε διαβάτη

Λεπτομέρειες για το συμβάν περιέγραψε στο ThessToday.gr, εργαζόμενη σε λαϊκή αγορά που γινόταν κάτω από την πολυκατοικία, από την οποία έπεσε το παιδί.

«Εγώ εκείνη τη στιγμή πουλούσα και ακούω ξαφνικά έναν θόρυβο. Γυρνάω και βλέπω το μωρό να πέφτει. Πήγα από κοντά. Το μωρό ήταν αναίσθητο. Είχαν γυρίσει τα μάτια του επάνω, έβγαζε αίμα, έβγαζε εμετό, δεν έπαιρνε ανάσες και ξαφνικά από θαύμα πέρασε ένας γιατρός και του έκανε μαλάξεις. Το μωρό έπεσε πάνω σε έναν παππού. Αν δεν έπεφτε θα είχε ανοίξει το κεφάλι του», αναφέρει στο ThessToday.gr η Δέσποινα Τζιούρα.

Η μητέρα του παιδιού, όπως αναφέρουν στο ThessToday.gr, έλειπε από το σπίτι. «Η μητέρα του είχε πάει να πάρει το άλλο της παιδί από το νηπιαγωγείο. Το μωρό είχε πάει να πάρει την ομπρέλα του που ήταν κρεμασμένη στο μπαλκόνι και έπεσε από εκεί», λέει στο ThessToday.gr αυτόπτης μάρτυρας.

Ειδήσεις σήμερα:

Ο Γιώργος Παπανδρέου... “Ενώπιος Ενωπίω” με τον Νίκο Χατζηνικολάου

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

“Άγριες Μέλισσες”: Διαζύγιο για Ασημίνα - Νικηφόρο (βίντεο)