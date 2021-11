Κοινωνία

Τροχαίο με εγκατάλειψη: Η Τροχαία αναζητά πληροφορίες

Ένας τραυματίας οδηγός μοτοσικλέτας ύστερα από τροχαίο στο Μεταξουργείο. Τον εγκατέλειψε ο οδηγός. Αναζητούνται πληροφορίες.

(εικόνα αρχείου)

Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας (1/11) στην περιοχή του Μεταξουργείο στο κέντρο της Αθήνας.

Πιο συγκεκριμένα, αυτοκίνητο συγκρούστηκε με μηχανάκι, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ο οδηγός της μηχανής. Αμέσως μετά τη σύγκρουση ο οδηγός του αυτοκινήτου εξαφανίστηκε από το σημείο του ατυχήματος.

Με αφορμή αυτό, η ΕΛ.ΑΣ εξέδωσε ανακοίνωση αναζητώντας τον οδηγό του αυτοκινήτου.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Την Δευτέρα 25.10.2021 και περί ώρα 02:30΄, στη διασταύρωση των οδών Κεραμέων και Ελευσινίων, περιοχής Δήμου Αθηναίων (Μεταξουργείο), Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, μάρκας OPEL μοντέλο ASTRA χρώματος ασημί, το οποίο κινείτο επί της οδού Ελευσινίων, συγκρούσθηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα η οποία κινείτο επί της οδού Κεραμέων με κατεύθυνση προς την οδό Ανδρομάχης, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του οδηγού της δίκυκλης μοτοσικλέτας.

Ο οδηγός του αναζητούμενου Ι.Χ.Ε. οχήματος το οποίο φέρει ηλιοροφή και έχει φθορές στον εμπρόσθιο προφυλακτήρα, εγκατέλειψε το σημείο του ατυχήματος.

Παρακαλείται όποιος γνωρίζει οτιδήποτε για τις συνθήκες του τροχαίου ατυχήματος, να επικοινωνήσει με την Υποδιεύθυνση Τροχαίας Αθηνών, στα

τηλέφωνα 210-5284209, 210-5284058, 210-5284059 και 210-5284081».

?Αναζήτηση πληροφοριών για τροχαίο ατύχημα με εγκατάλειψη#hellenicpolice pic.twitter.com/2TRMjjfrjw — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 30, 2021

