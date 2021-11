Πολιτική

Σακελλαροπούλου για Σερβία: σθεναρή στήριξη για ένταξη στην ΕΕ

Το μήνυμα του Δένδια για τις εξελίξεις στα Σκόπια και τη Συνθήκη των Πρεσπών, υποδεχόμενος τον Σέρβο ομόλογο του.

Τη δέσμευση της Ελλάδας για την περαιτέρω ενίσχυση των στρατηγικών σχέσεων με τη Σερβία και την υποστήριξη της ενταξιακής της πορείας προς την ΕΕ, τόνισε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου κατά την συνάντησή της, με τον υπουργό Εξωτερικών της Σερβίας Νίκολα Σελάκοβιτς, στο Προεδρικό Μέγαρο.

Στη διάρκεια της συνάντησης, παρουσία και του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια, επιβεβαιώθηκε το εξαιρετικό επίπεδο των σχέσεων των δύο χωρών και οι δυνατότητες διεύρυνσής τους.

Παράλληλα, η κυρία Σακελλαροπούλου επανέλαβε πως η χώρα μας υποστηρίζει σθεναρά την ενταξιακή πορεία της Σερβίας και υπενθύμισε ότι η διεύρυνση της ΕΕ προς τα Δυτικά Βαλκάνια είναι στρατηγικός στόχος, μια πάγια θέση που έχει ήδη εκφραστεί στη Σύνοδο Κορυφής της Θεσσαλονίκης το 2003.

Τέλος, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας ευχαρίστησε τον κ. Σελάκοβιτς για την στήριξη της χώρας του στην αντιμετώπιση των καταστροφικών πυρκαγιών το περασμένο καλοκαίρι.

Νωρίτερα, τον Σέρβο ΥΠ.ΕΞ, υποδέχθηκε και ο Έλληνας ομόλογος του, Νίκος Δένδιας, ο οποίος σε ανάρτηση του στο twitter, ανέφερε ότι «Υποδέχτηκα τον ΥΠΕΞ της Σερβίας, N.Selakovic, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Ελλάδα & Σερβία μοιράζονται στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών τους & την κοινή δέσμευση για μια ισχυρότερη διμερή συνεργασία».

Υποδέχτηκα τον ΥΠΕΞ της Σερβίας, N.Selakovic, στην πρώτη του επίσημη επίσκεψη στην Αθήνα. Ελλάδα & Σερβία μοιράζονται στενούς δεσμούς φιλίας μεταξύ των λαών τους & την κοινή δέσμευση για μια ισχυρότερη διμερή συνεργασία. pic.twitter.com/n30gnvGolV — Nikos Dendias (@NikosDendias) November 2, 2021

Ο κ. Δένδιας σε δήλωση του και αναφερόμενος στη Συνθήκη των Πρεσπών, είπε χαρακτηριστικά, «επανέλαβα την σταθερή αντίθεση της χώρας μας σε φυγόκεντρες δυνάμεις που θα ήθελαν να επαναχαράξουν χάρτη της περιοχής, του έθεσα ευθέως την επιρροή εξωγενών παραγόντων που με μανδύες όπως αναπτυξιακή βοήθεια και δήθεν θρησκευτικές παραδόσεις προωθούν αποσταθεροποιητική ατζέντα στα Βαλκάνια».

