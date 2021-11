Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - Επιτροπή: Rapid test και μάσκες παντού

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι εισηγήθηκε η Επιτροπή για τον περιορισμό του τέταρτου κύματος του κορονοϊού που καλπάζει στη χώρα μας.

Νέα μέτρα για τον περιορισμό του τέταρτου κύματος του κορονοϊού που καλπάζει στη χώρα μας, εισηγούνται οι ειδικοί, τα οποία αφορούν τους πολίτες που ακόμα δεν έχουν προχωρήσει στον εμβολιασμό τους.

Ειδικότερα, τα νέα μέτρα που εισηγούνται οι ειδικοί στην κυβέρνηση, σύμφωνα με πληροφορίες, περιλαμβάνουν:

Όλοι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι να υποβάλλονται σε δύο rapid – test την εβδομάδα σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ανεξαρτήτως της φύσης εργασίας τους.

Η επιτροπή εισηγήθηκε η πρόσβαση των ανεμβολίαστων σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και εμπορικά καταστήματα ακόμα και σε ανοιχτούς χώρους εστίασης, να γίνεται με επίδειξη αρνητικού rapid test.

Αυστηρή χρήση μάσκας σε εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους αλλά και όπου το επιβάλλουν οι συνθήκες.Έτσι πλέον ουσιαστικά οι πολίτες θα πρέπει να φορούν παντού μάσκα, εκτός κι αν περπατούν κάπου χωρίς κόσμο ή φυσικά αθλούνται.

Τέλος η επιτροπή εισηγήθηκε τα μέτρα να είναι οριζόντια και να μην αφορούν μόνο τις κόκκινες περιοχές.

Σημειώνεται πως σήμερα σύμφωνα με πληροφορίες αναμένονται περί τα 6.000 νέα κρούσματα.

Ειδήσεις σήμερα:

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό

Ακρίβεια - Βουλή: Ο Τσίπρας ζητά συζήτηση πολιτικών αρχηγών

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)