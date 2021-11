Κοινωνία

Κάτω Πατήσια: εξάρθωση εγκληματικής ομάδας μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Η εγκληματική ομάδα διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Εξαρθρώθηκε, από την Υποδιεύθυνση Ασφάλειας Αθηνών, εγκληματική ομάδα που διέπραττε κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Συνελήφθησαν, στο πλαίσιο επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 29ης Οκτωβρίου σε Γλυφάδα, Ίλιον και Αθήνα, από αστυνομικούς της ανωτέρω Υπηρεσίας, τέσσερις ημεδαποί, ηλικίας 31, 21, 27 και 30 ετών, μέλη της οργάνωσης. Ταυτοποιήθηκε και αναζητείται και έτερο μέλος.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία, για τα κατά περίπτωση αδικήματα, της εγκληματικής οργάνωσης, των διακεκριμένων περιπτώσεων κλοπής, της απείθειας και παραβάσεις της νομοθεσίας περί όπλων και περί πρόληψης και καταστολής της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Αφορμή για την αποδόμηση της συμμορίας διαδραμάτισε περιστατικό εμπλοκής αστυνομικών δυνάμεων με καταδιωκόμενο όχημα στο οποίο επέβαιναν δύο εκ των ανωτέρω συλληφθέντων ( 30χρονος και 31χρονος) και έλαβε χώρα βραδινές ώρες της 10/10/2021 στην περιοχή των Κάτω Πατησίων.

Από την προανακριτική έρευνα της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Αθηνών, ταυτοποιήθηκαν οι δύο επιβαίνοντες του επίμαχου οχήματος και διαπιστώθηκε ότι είναι μέλη εγκληματικής ομάδας που δραστηριοποιείται συστηματικά σε κλοπές αυτοκινήτων και μοτοσικλετών στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής.

Για την αποσυναρμολόγηση των κλεμμένων οχημάτων χρησιμοποιούσαν υπόγειο χώρο στάθμευσης σε πρατήριο υγρών καυσίμων στην Αθήνα.

Από επακόλουθη επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε στον υπόγειο χώρο στάθμευσης και σε συσχετιζόμενες οικίες, εντοπίστηκαν τα ανωτέρω τέσσερα μέλη της συμμορίας.

Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

κλεμμένο αυτοκίνητο,

αντικλείδι οχημάτων,

το χρηματικό ποσό των -37.310- ευρώ

σουγιάς τύπου πεταλούδας,

8 κινητά τηλέφωνα

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον κ. Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών, ενώ η έρευνα τόσο για την ταυτοποίηση συμμετοχής τους σε παρόμοιες αξιόποινες πράξεις, όσο και για την ταυτοποίηση και άλλων μελών της συμμορίας συνεχίζεται.

