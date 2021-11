Κοινωνία

Δολοφονία Καραϊβάζ - ΕΣΗΕΑ: έξι μήνες και δεν έχουν συλληφθεί οι δολοφόνοι του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με αναφορά στη δολοφονία Καραϊβάζ η ανακοίνωση της ΕΣΗΕΑ για την Παγκόσμια Ημέρα Τερματισμού της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων.

Ανακοίνωση για την Παγκόσμια Ημέρα Τερματισμού της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων εξέδωσε η ΕΣΗΕΑ, κάνοντας αναφορά στη δολοφονία του Γιώργου Καραϊβάζ.

"Μόνο μία στις δέκα δολοφονίες δημοσιογράφων αποτελούν αντικείμενο έρευνας των διωκτικών αρχών σε παγκόσμιο επίπεδο, δηλώνει η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων, με αφορμή τη σημερινή Παγκόσμια Ημέρα Τερματισμού της Ατιμωρησίας των Εγκλημάτων κατά των Δημοσιογράφων, που καθιερώθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, στις 18 Δεκεμβρίου 2013" αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΣΗΕΑ και προσθέτει:

Η φετινή εκστρατεία της ΔΟΔ επικεντρώνεται στο Αφγανιστάν, το Κοσσυφοπέδιο, το Μεξικό, τη Σομαλία και την Υεμένη, όπου δεκάδες συνάδελφοι βασανίζονται, δολοφονούνται και εκτοπίζονται. Ειδικότερα για την Ελλάδα, η σημερινή ημέρα στιγματίζεται από το γεγονός ότι σχεδόν έξι μήνες μετά την εν ψυχρώ δολοφονία του συναδέλφου μας Γιώργου Καραϊβάζ, δεν έχουν συλληφθεί οι δολοφόνοι του.

Η 2α Νοεμβρίου κάθε έτους καθιερώθηκε από τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών καθώς την ημέρα εκείνη δολοφονήθηκαν οι Γάλλοι συνάδελφοι Κλοντ Βερλόν και Γκισλέν Ντιπόν στο Μάλι".

«Όπως κάθε χρόνο πραγματοποιούμε μία εκστρατεία, για να καταδικάσουμε την ατιμωρησία και καλούμε τις κυβερνήσεις σε όλο τον κόσμο να λογοδοτήσουν, καθώς δεν δεσμεύονται να οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης όσους επιτίθενται ή δολοφονούν δημοσιογράφους», δηλώνει σε ανακοίνωσή της η Διεθνής Ομοσπονδία Δημοσιογράφων.

Ειδήσεις σήμερα:

Κάτω Πατήσια: εξάρθωση εγκληματικής ομάδας μετά από καταδίωξη (εικόνες)

Κρήτη: Άγριο ξύλο πριν από την εισβολή αυτοκινήτου σε μπαρ (βίντεο)

Παρίσι: Ένοπλος σκόρπισε τον τρόμο σε σιδηροδρομικό σταθμό