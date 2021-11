Life

“The 2night Show” με ταλαντούχους καλεσμένους την Τρίτη (εικόνες)

Ξεχωριστή συντροφιά, με αποκαλύψεις και αστεία περιστατικά, αλλά και με μια υπέροχη live μουσική εμφάνιση, θα μας κρατήσουν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και η παρέα του.

Απόψε στις 23:30, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου υποδέχεται στο «The 2night Show» τη Μαρία Κορινθίου.

Στην πιο ήρεμη και πιο ώριμη φάση της ζωής της, η λαμπερή ηθοποιός αποδεικνύει πως υπάρχουν πολλοί λόγοι για να τη θαυμάσει κανείς, πέρα από την εμφάνισή της. Μεταξύ άλλων, μιλά για τον δύσκολο μονόλογο που καλείται να ερμηνεύσει στο θέατρο, αλλά και για την πρωτότυπη φωτογράφιση που εμπνεύστηκε από την αγάπη της για την ιστορία.

Ποια είναι η θέση της απέναντι στην απόλυτη απελευθέρωση των παιδιών και ποια η στάση της απέναντι στην κόρη της, Ισμήνη; Επίσης, απαντά στα σχόλια που δέχτηκε όταν φωτογραφήθηκε δίπλα σε ζωγραφιά της Παναγίας, και παίρνει θέση σε όσους τη θεωρούν προκλητική, λόγω των πληθωρικών της αναλογιών.

Στην παρέα του «The 2night Show», έρχεται και ο Μάκης Δημάκης.

Ο λαϊκός τραγουδιστής θυμάται στιγμές από το ξεκίνημά του δίπλα στη Βίκυ Μοσχολιού, αλλά και αστεία περιστατικά που έγιναν στην πίστα, όταν συνεργαζόταν με τον Γιώργο Αλκαίο. Ποια διάσημη ρεμπέτισσα είναι η «νονά» του καλλιτεχνικού του ονόματος και πώς προέκυψε;

Μπορεί να μας τραγουδά «Κανείς δεν είναι κανενός», αλλά ο ίδιος δε διστάζει να μιλήσει, για πρώτη φορά, για τη σύντροφό του, και για την τυχαία γνωριμία τους που κατέληξε σε μια πολύ δυνατή σχέση.

Ο Μάκης Δημάκης, παρέα με τους μουσικούς του, τραγουδά στο στούντιο της εκπομπής τις μεγάλες του επιτυχίες.

