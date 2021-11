Κοινωνία

Μεσολόγγι - δωρεά οργάνων: θρήνος στην κηδεία του 16χρονου

Θρήνος στην κηδεία του άτυχου Ντίνου που με τον θάνατό του έδωσε ζωή σε πέντε συνανθρώπους μας.

Το τελευταίο αντίο είπαν σήμερα συγγενείς, φίλοι και συμμαθητές στον 16χρονο νεαρό από το Μεσολόγγι, που έχασε τη ζωή του από οξεία εγκεφαλομινιγγίτιδα.

Πλήθος κόσμου ξέσπασε σε κλάματα μόλις αντίκρισε το λευκό φέρετρο και τους μαυροφορεμένους γονείς, που παρά τον πόνο τους βρήκαν τη δύναμη να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, για να σωθούν πέντε συνάνθρωποί μας.

Ο Κωνσταντίνος ήταν ένα παιδί που έτρεχε και βοηθούσε όλους όσοι χρειάζονταν τη βοήθειά του. Γι αυτό και όσοι τον αποχαιρέτησαν ψέλλιζαν τη λέξη "αδελφός".

Ο άτυχος Ντίνος έδωσε μάχη επί μία εβδομάδα, στο νοσοκομείο του Ρίου, αλλά δεν τα κατάφερε.

