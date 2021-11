Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ανεμβολίαστοι: Με rapid test σε λιανεμπόριο, τράπεζες και εστίαση

Όλες οι αλλαγές που τίθενται σε ισχύ για τους ανεμβολίαστους εργαζόμενους και για την είσοδο των ανεμβολίαστων σε καταστήματα. Πως ενισχύεται το ΕΣΥ για το τέταρτο κύμα της πανδημίας.

Νέα μέτρα για τον περιορισμό του τέταρτου κύματος του κορονοϊού που καλπάζει στη χώρα μας, ανακοίνωσε ο υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης.

Όπως είπε ο κ. Πλεύρης, η πανδημία παρουσιάζει και στη χώρα μας όπως και στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη, αυξητική πορεία και η Κυβέρνηση λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την αντιμετώπιση της, θωρακίζοντας περαιτέρω το Δημόσιο Σύστημα Υγείας και μάλιστα έχει ζητηθεί και έχει επιτευχθεί και η συνδρομή του ιδιωτικού τομέα υγείας.

Τόνισε ότι το βασικό όπλο για όλους είναι ο εμβολιασμός και έκανε γνωστό ότι την Παρασκευή ανοίγει η πλατφόρμα για την τρίτη δόση εμβολιασμού, για τους πολίτες 18 ετών και άνω, που έχουν συμπληρώσει τους έξι μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους.

Μίλησε για επέκταση της καμπάνιας για τον εμβολιασμό με συνεχείς ενημερώσεις που θα γίνονται με διαδραστικό τρόπο, ενώ ανακοίνωσε ότι από το Σάββατο, όλοι οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, συμπεριλαμβανομένων των χώρων λατρείας, θα προσέρχονται στη δουλειά τους με δύο τεστ εβδομαδιαίως, είτε αυτά είναι μοριακά, έιτε rapid test.

Παράλληλα, οι ανεμβολίαστοι θα χρειαστεί να κάνουν rapid test για να εισέλθουν σε τράπεζες, κομμωτήρια, εμπορικά κέντρα και μεικτούς, εξωτερικούς χώρους εστίασης. Εξαιρούνται τα καταστήματα τροφίμων, φαρμακεία, εκκλησίες.

Σε ότι αφορά τους αθλητικούς χώρους, παρά το γεγονός ότι είναι υποχρεωτική η χρήση μάσκας, έχει παρατηρηθεί το φαινόμενο οι θεατές να μην συμμορφώνονται με το μέτρο και για τον λόγο αυτό, υπάρχει η πρόβλεψη για ποινές στις ομάδες για τη μη συμμόρφωση με το μέτρο της προστατευτικής μάσκας.

Ο κ. Πλεύρης είπε επίσης ότι αυστηροποιούνται οι ποινές και εντατικοποιούνται οι έλεγχοι για την τήρηση των μέτρων. Οι δε χρηματικές ποινές που προβλέπονται θα διπλασιαστούν.





