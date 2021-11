Οικονομία

Πυρόπληκτοι: Αποζημιώσεις στους δικαιούχους

Πιστώνονται στους δικαιούχους πυρόπληκτους τα ποσά για τις καταστροφές από τις φωτιές.

Ποσό συνολικού ύψους 2.813.976,37 ευρώ πιστώνεται σήμερα από το υπουργείο Οικονομικών σε 985 δικαιούχους (μοναδιαίοι ΑΦΜ) της Κρατικής Αρωγής, στο πλαίσιο της 11ης καταβολής αποζημιώσεων στους πληγέντες από τις πυρκαγιές του καλοκαιριού.

Ειδικότερα, πιστώνεται στους τραπεζικούς λογαριασμούς:

656 δικαιούχων, ποσό 1.977.765,43 ευρώ ως προκαταβολή στεγαστικής συνδρομής.

65 δικαιούχων, ποσό 214.210,94 ευρώ ως αποζημίωση οικοσκευής.

338 δικαιούχων, ποσό 622.000 ευρώ έναντι επιχορήγησης σε επιχειρήσεις.

Έτσι, για την αποζημίωση και στήριξη των πληγέντων στις πυρόπληκτες περιοχές έχουν διατεθεί συνολικά έως σήμερα 39.951.941,46 ευρώ σε 8.451 πολίτες (μοναδιαίοι ΑΦΜ) που υπέβαλαν τις αιτήσεις τους. Η επεξεργασία των αιτήσεων και των στοιχείων συνεχίζεται.

