Κοινωνία

Μοσχάτο - Παρενόχληση μαθητριών: Φυλάκιση με αναστολή στον καθηγητή

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον εκπαιδευτικό για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας.

Ποινή φυλάκισης 20 μηνών, κατά συγχώνευση, με τριετή αναστολή επέβαλε το Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο στον 45χρονο καθηγητή σε Γυμνάσιο του Μοσχάτου που συνελήφθη πριν λίγες ημέρες μετά από καταγγελία 12χρονης μαθήτριας για σεξουαλική παρενόχληση.

Το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον εκπαιδευτικό για τα αδικήματα της κατάχρησης ανηλίκου σε ασέλγεια και της προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας, αναγνωρίζοντας του το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου.

Την ενοχή του καθηγητή ζήτησε από το δικαστήριο η εισαγγελέας έδρας η οποία ανέφερε ότι από τα στοιχεία της υπόθεσης και την ακροαματική διαδικασία προέκυψε πως ο 45χρονος «απηύθυνε χειρονομίες και προτάσεις που ανάγονται στη γενετήσια σφαίρα και πρόσβαλε την τιμή της μαθήτριας». Ο καθηγητής αρνήθηκε τις πράξεις που του αποδίδονται, ενώ απέδωσε την καταγγελία της μαθήτριας σε συμπεριφορά που αποτύπωσε από δημοφιλές σήριαλ.

Στο δικαστήριο κατέθεσαν οι γονείς της ανήλικης που κατήγγειλαν τον καθηγητή, οι οποίοι αναφέρθηκαν στο περιστατικό που συνέβη με την κόρη τους μέσα στην τάξη. Σύμφωνα με όσα τους είπε η κόρη τους, την επίμαχη ημέρα είχε μείνει τελευταία στην τάξη και ενώ μάζευε τα πράγματα για να βγει στο διάλειμμα την πλησίασε ο καθηγητής και της ζήτησε να βγάλει την μπλούζα της και να καθίσει στο θρανίο. Όπως κατέθεσαν οι γονείς, η 12χρονη τους εξιστόρησε πως άρχισε να φωνάζει και να ουρλιάζει και την άκουσαν δύο αγόρια που φόραγαν μάσκα και κουκούλα, και έκαναν κάτι σαν αντιπερισπασμό και έτσι κατάφερε να φύγει.

Ο διευθυντής του σχολείου κατέθεσε πως μετά την καταγγελία της 12χρονης, έγινε αποδέκτης καταγγελιών για τον κατηγορούμενο και από άλλα κορίτσια που του ανέφεραν πως ο καθηγητής τα ανεβάζει για πολλή ώρα στον πίνακα, για να σκύβουν και ότι κάνει σχόλια για το μπροστά και πίσω μέρος του σώματος τους. Ο μάρτυρας είπε επίσης πως ο 45χρονος αρνήθηκε τα πάντα όταν τον κάλεσε στο γραφείο του, ενώ ανέφερε πως του έδινε την εντύπωση ενός «αγαθού ανθρώπου που δεν καταλαβαίνει τι του λες».

Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι - δωρεά οργάνων: θρήνος στην κηδεία του 16χρονου

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ με 6700 νέα κρούσματα

Η θεομηνία στην Αθήνα με τους δεκάδες νεκρούς και τις βιβλικές καταστροφές