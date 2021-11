Life

Τριανταφυλλίδου - Βλάχος: Οι αναρτήσεις και τα σχόλια για τον Τάσο Ξιαρχό

Η τοποθέτηση του ζευγαριού μετά τα επεισόδια με τον χορογράφο.

Σάλος έχει ξεσπάσει στο διαδίκτυο με τον γνωστό χορογράφο Τάσο Ξιάρχο, ο οποίος σε βραδινή έξοδο «ανέβασε» βίντεο στα κοινωνικά δίκτυα, όπου χλεύαζε κοπέλα στο διπλανό τραπέζι επειδή είχε παραπάνω κιλά και φόραγε ριγέ μπλουζάκι.

Λίγες ώρες αργότερα ο χορογράφος ζήτησε συγγνώμη, εξαφανίστηκε και αποπειράθηκε να αυτοκτονήσει. Τελικά ο Τάσος Ξιαρχό βρέθηκε και είναι καλά στην υγεία του, ενώ πλέον νοσηλεύεται στο «Ιπποκράτειο».

Στα social media επικρατεί φυσικά τις τελευταίες ώρες πανικός, ενώ ανάμεσα σε αυτούς που θέλησαν να πάρουν θέση δημόσια ήταν και η Ιωάννα Τριανταφυλλίδου με τον Πάνο Βλάχο.

