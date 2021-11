Υγεία - Περιβάλλον

Ζαούτης: 1 στα 4 κρούσματα είναι σε παιδιά κάτω των 18 ετών

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο Πρόεδρος του ΕΟΔΥ για την γεωραφική κατανομή των κρουσμάτων και την διασπορά της μετάλλαξης Δέλτα.

Την επιδημιολογική εικόνα της χώρας, ανέλυσε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ Θεοκλής Ζαούτης, κατά την ενημέρωση για την πανδημία covid-19, απευθύνοντας παράλληλα κάλεσμα σε όλους να εμβολιαστούν.

Ο κυλιόμενος 7ήμερος μέσος όρος είναι 4.000 κρούσματα ανά ημέρα. Το 40% των κρουσμάτων που βλέπουμε σήμερα είναι από την Κεντρική, Ανατολική και Δυτική Μακεδονία. Το 25% των κρουσμάτων είναι στα παιδιά κάτω των 18 ετών. Όλα τα κρούσματα, στο 100%, είναι από την μετάλλαξη Δέλτα. Παρόμοια εικόνα εμφανίζουν και κράτη με αντίστοιχους πληθυσμούς, όπως το Βέλγιο, η Ολλανδία, η Αυστρία, η Τσεχία, είπε ο κ. Ζαούτης.

Σήμερα, όπως είπε, είχαμε 420.000 test και ο δείκτης θετικότητας είναι 1,6%. Νοσηλεύονται 2.832 πολίτες και 434 είναι διασωληνωμένοι. Ο κυλιόμενος 7ήμερος μέσος όρος νοσηλείας είναι 280 ανά ημέρα.

Το κύριο όπλο που έχουμε αυτή τι στιγμή είναι ο εμβολιασμός και σε αυτό πρέπει να επιμείνουμε, είπε ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ. Πρόσθεσε ότι είναι ένα εμβόλιο αποτελεσματικό όσο αφορά τη σοβαρή νόσο και την απώλεια ζωής και δεν είναι πλέον νέο εμβόλιο, έχει δοκιμαστεί σε δισεκατομμύρια ανθρώπους.

Ο κ. Ζαούτης έκλεισε την παρέμβασή του καλώντας τους πολίτες να εμβολιαστούν και γι' αυτούς που έχει περάσει το 6μηνο από την δεύτερη δόση, να λάβουν την τρίτη δόση.

Αναλυτικά οι δηλώσεις Πλεύρη - Ζαούτη για τα νέα μέτρα:

Ειδήσεις σήμερα:





Ειδήσεις σήμερα:

Μεσολόγγι - δωρεά οργάνων: θρήνος στην κηδεία του 16χρονου

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ με 6700 νέα κρούσματα

Η θεομηνία στην Αθήνα με τους δεκάδες νεκρούς και τις βιβλικές καταστροφές