Κορονοϊός – νέα μέτρα: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Έντονες αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης για τα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας που ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας.

Τις έντονες αντιδράσεις της αντιπολίτευσης προκάλεσαν τα νέα μέτρα για την αναχαίτιση της πανδημίας που παρουσίασε ο Υπουργός Υγείας, Θάνος Πλεύρης, το απόγευμα της Τρίτης και αφού νωρίτερα ο ΕΟΔΥ είχε ανακοινώσει νέο θλιβερό ημερήσιο ρεκόρ κρουσμάτων, που σήμερα ανήλθαν στα 6.700.

ΣΥΡΙΖΑ: η Κυβέρνηση έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση της πανδημίας

Ο ΣΥΡΙΖΑ σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής: Στη χειρότερη στιγμή της πανδημίας ο υπουργός Υγείας ανακοινώνει ημίμετρα για την αντιμετώπισή της και αποκαλύπτει την αδυναμία της κυβέρνησης να αντιληφθεί την κρισιμότητα της κατάστασης.

Μια κυβέρνηση που εδώ και καιρό έχει παραιτηθεί από τη διαχείριση της πανδημίας. Με τις επιλογές της επιταχύνει την κατάρρευση του ΕΣΥ, τη στιγμή που οι ανθρώπινες απώλειες αυξάνονται μέρα με τη ημέρα.

Χωρίς σχέδιο για την επανεκκίνηση του εμβολιαστικού προγράμματος και με ακραίες αντιφάσεις, αφού παραδείγματος χάριν αφήνει στο «έλεος του θεού» τους θρησκευόμενους, χωρίς να λαμβάνει κανένα μέτρο προστασίας για τους χώρους λατρείας.

Άβουλοι και μοιραίοι αντάμα, αποδεικνύονται πια επικίνδυνοι για την Υγεία των πολιτών.

ΚΙΝΑΛ: Η Κυβέρνηση δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες

Το ΚΙΝΑΛ σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής: Από τον εφησυχασμό και την απαράδεκτη ανεμελιά του Οκτωβρίου, η Κυβέρνηση πανικόβλητη από την τραγική εικόνα της πανδημίας, περνά μόνο σε ημίμετρα, ενώ συνεχίζει να τρέμει το πολιτικό κόστος.

Αυτή η Κυβέρνηση δεν τολμά, δεν μπορεί να προστατεύσει τους πολίτες. Οι προτάσεις μας για τους ελέγχους, την ενίσχυση του ΕΣΥ, και την επέκταση της υποχρεωτικότητας των εμβολιασμών, είναι όσο ποτέ αναγκαίες.

ΜέΡΑ25: κύριοι της Κυβέρνησης, αποτύχατε

Το ΜέΡΑ25, σε ανακοίνωση του αναφέρει τα εξής: Δεν ξέρουμε τι ύφος θα έχει η επικοινωνιακή καμπάνια υπέρ του εμβολιασμού που εξήγγειλε ο Υπουργός Υγείας ότι θα κάνει κατόπιν εορτής, αλλά ελπίζουμε να μη μοιάζει με τη σημερινή ενημέρωση προς τους πολίτες, οι οποίοι είδαν έναν μαυροντυμένο ακροδεξιό Υπουργό με μαύρη μάσκα να τους κανοναρχεί με νέες ποινές και νέους περιορισμούς, πάντα στο όνομα ότι «έχει κάνει ό,τι μπορεί να κάνει για το Σύστημα Υγείας».

Αμέλησε βέβαια να πει ότι η κυβέρνησή του, ταυτοτικά, αξιακά, ιδεολογικά, το μόνο που «μπορεί να κάνει» και βέβαια που θέλει να κάνει για το Δημόσιο Σύστημα Υγείας, είναι, όπως οποιοδήποτε άλλο δημόσιο αγαθό, να το απαξιώσει, αποψιλώσει, και δωρίσει στους ιδιώτες κολλητούς κερδοσκόπους.

Από δίπλα του ο πρόεδρος του ΕΟΔΥ, μαυροντυμένος κι αυτός, έβαλε άλλο ένα καρφί στο φέρετρο της εμπιστοσύνης των πολιτών προς τους επιστήμονες της Υγείας, επιλέγοντας στοιχεία με γνώμονα την ωραιοποίηση της καταστροφής της κυβέρνησης: συγκρίνοντας πχ τα κρούσματα της Ελλάδας με «παρόμοιων χωρών όπως η Τσεχία και η Αυστρία», αφήνοντας απ' έξω άλλα, πιο διαφωτιστικά της κατάστασης αλλά διόλου κολακευτικά για την επιστήμη στοιχεία, όπως η υψηλότατη κατάταξη της χώρας μας στον Ευρωπαϊκό χάρτη κρουσμάτων, και πολύ περισσότερο, ο υψηλότατος αριθμός θανάτων, μεγαλύτερος και από τις χώρες με τις οποίες βολικά επέλεξε να συγκριθεί μόνο σε κρούσματα.

Κύριοι της κυβέρνησης; Αποτύχατε. Χάσατε τη μάχη στα νοσοκομεία, χάσατε τη μάχη στα εμβολιαστικά κέντρα, και χάσατε τη μάχη της πειθούς των πολίτων. Για να μη χαθεί ο πόλεμος, πράξτε έστω και τώρα τα ελάχιστα που το ΜέΡΑ25 έχει προτείνει από την αρχή της πανδημίας: θαρραλέα και ουσιαστική στήριξη του ΕΣΥ και δίκτυο μαζικών και ΔΩΡΕΑΝ τεστ για όλους, αποσυμπίεση των ΜΜΕ και των σχολικών τάξεων με πραγματική ενίσχυσή τους.

Δεν υπάρχουν πλέον άλλα περιθώρια για την κυνικότητα και αναλγησία της «Μητσοτάκης Α.Ε.».

