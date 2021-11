Υγεία - Περιβάλλον

Θηλασμός στην πρώτη ώρα και συνδιαμονή μητέρας - παιδιού (Rooming in)

Γράφει η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ.

Η επαφή δέρμα με δέρμα και ο πρώτος θηλασμός υποστηρίζεται ακόμη και μετά από καισαρική τομή, εφόσον η μητέρα και το νεογνό είναι σταθεροποιημένοι και υπάρχει ενημερωμένο κι εκπαιδευμένο προσωπικό. Εάν η κατάσταση της μητέρας δεν το επιτρέπει έχει βρεθεί ότι η επαφή με τον πατέρα επίσης βοηθά στην ομαλότερη μετάβαση του βρέφους στην εξωμήτρια ζωή.

Για την εδραίωση και αύξηση της διάρκειας του μητρικού θηλασμού θεωρείται απαραίτητη η επαφή δέρμα με δέρμα όχι μόνο στην αίθουσα τοκετών, αλλά και σε όλη την παραμονή της μητέρας και του βρέφους στο μαιευτήριο. Για το λόγο αυτό θεωρείται απαραίτητη η συνδιαμονή της μητέρας και του νεογνού στο μαιευτήριο.

Συνδιαμονή μητέρας-παιδιού (Rooming in)

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (ΠΟΥ) και η UNICEF τονίζουν τη σημασία της συνδιαμονής του βρέφους με την μητέρα του στο 7ο από τα Δέκα Βήματα για τον επιτυχή μητρικό θηλασμό. Σκοπός του βήματος είναι να προσφέρεται συνεχής επαφή ανάμεσα στην μητέρα και το βρέφος από την πρώτη στιγμή της γέννησής του, γεγονός που συμβάλλει στο χτίσιμο της σχέσης τους και ενισχύει το συναισθηματικό δεσμό με την μητέρα του. Επίσης, βοηθά στην εδραίωση του μητρικού θηλασμού και στην επιτυχή συνέχισή του.

Από μελέτες που έχουν διεξαχθεί εδώ και μερικές δεκαετίες γνωρίζουμε ότι στην συνδιαμονή οι μητέρες, μετά την έξοδο από το νοσοκομείο, νιώθουν πιο σίγουρες και ικανές να φροντίσουν τα μωρά τους, σε σύγκριση με μητέρες που δεν είχαν συνδιαμονή. Επιπλέον, φαίνεται ότι η πρακτική αυτή τις πρώτες ημέρες ευνοεί την ανάπτυξη του συναισθηματικού δεσμού μητέρας-παιδιού και τίθενται οι βάσεις για την εδραίωση της ομαλής οικογενειακής ζωής.

Συμπερασματικά, οι πρακτικές των πρώτων ημερών, μέσα στο μαιευτήριο, κατέχουν το κλειδί για τον επιτυχή μητρικό θηλασμό. Η προώθηση της συνδιαμονής μητέρας και βρέφους βελτιώνει σημαντικά την επιτυχία του θηλασμού και θέτει τις βάσεις του δεσμού μητέρας και βρέφους. Παράλληλα, και για τον πατέρα θα αποτελέσει την καλύτερη αρχή στη σχέση του με το νεογέννητο.

Κατά την παραμονή σας στη Μαιευτική Κλινική του ΜΗΤΕΡΑ, θα έχετε τη δυνατότητα με την υπηρεσία συνδιαμονής με το νεογνό σας (Rooming-In), να επιτύχετε τη καλύτερη αρχή στο νέο κοινό ξεκίνημα της ζωής του, πάντα με την πρακτική, επιστημονική και συναισθηματική υποστήριξη του άρτια εκπαιδευμένου προσωπικού μας.

Όλο το προσωπικό της Μαιευτικής Κλινικής, αλλά και ειδικότερα η Ομάδα Μητρικού Θηλασμού του ΜΗΤΕΡΑ, καθημερινά βρίσκεται δίπλα σας με σεβασμό, αγάπη και χαμόγελο, φροντίζοντας εσάς και το μωρό σας… σαν μητέρα. Σας εκπαιδεύει στις τεχνικές του θηλασμού και σας προσφέρει βοήθεια σε κάθε δυσκολία που τυχόν θα αντιμετωπίσετε.

*Άρθρο της Ομάδας Μητρικού Θηλασμού ΜΗΤΕΡΑ