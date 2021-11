Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός: Η γυναίκα που γέννησε διασωληνωμένη μιλά στον ΑΝΤ1

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Είχε συγκλονίσει το πανελλήνιο όταν είχε γεννήσει το μωρό της διασωληνωμένη στο Αττικόν. Τώρα περιγράφει τη φρίκη.

(φωτογραφία αρχείου)

Της Κέλλυς Χεινοπώρου

Απαρηγόρητοι οι γονείς της 38χρονης Ελένης, της ανεμβολίαστης εγκύου από την Κατερίνη που κατέληξε στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, από επιπλοκές του κορονοιού. Όπως καταγγέλλουν η γυναικολόγος που την παρακολουθούσε ήταν εκείνη που επέμεινε η Ελένη να μην κάνει το εμβόλιο. Σύμφωνα με δηλώσεις τους στο MEGA, «της έλεγε, να μην κάνει το εμβόλιο, την πήρε τον λαιμό της».

Η άτυχη γυναίκα – μητέρα ήδη ενός 8χρονου παιδιού – γέννησε με καισαρική, όμως αμέσως διασωληνώθηκε και κατέληξε λίγες ημέρες αργότερα .

Τον κίνδυνο από τις συγκεχυμένες απόψεις σχετικά με την εγκυμοσύνη και τον εμβολιασμό υπογραμμίζουν οι ειδικοί.

«Σήμερα τα δεδομένα λένε ότι οι γυναίκες πρέπει να εμβολιάζονται πριν μείνουν έγκυες ή να εμβολιαστούν αμέσως μόλις το μάθουν. Δεν εμβολιάζονται όμως, γιατί τους το απαγορεύουν οι γυναικολόγοι τους», δηλώνει στον ΑΝΤ1 η Σοφία Καλανταρίδου, Καθηγήτρια Μαιευτικής – Γυναικολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.

Η Δήμητρα ήταν η δεύτερη περίπτωση εγκύου παγκοσμίως, που νόσησε, διασωληνώθηκε και γέννησε ένα υγιέστατο αγοράκι διασωληνωμένη στην εντατική του Αττικού Νοσοκομείου.

«Ήμουν 6 μηνών όταν κόλλησα κορονοϊό. Χειροτέρεψα και έπρεπε να διασωληνωθώ στην εντατική μαζί με το έμβρυο. Ήμουν τόσο βαριά που δίνανε στον άνδρα μου 30% πιθανότητα να ζήσω και κάποια στιγμή έφτασε το οξυγόνο 36%. Ποιος ζει με 36% οξυγόνο; Ποιος ζει; Ποιος;», δηλώνει τώρα στον ΑΝΤ1.

Πριν από επτά μήνες, στο 3ο κύμα της πανδημίας ακόμη όπου οι έγκυες δεν είχαν πρόσβαση στα εμβόλια, μολύνθηκε με τον ιό και έφτασε πολύ κοντά στο θάνατο. Έμεινε 28 ημέρες διασωληνωμένη και τελικά –από θαύμα όπως λέει- βγήκε νικήτρια. Οι στιγμές που περιγράφει από τότε σοκάρουν και σήμερα στέλνει μόνο ένα μήνυμα προς όλες τις εγκύους: να κάνουν το εμβόλιο!

«Είχε γεμίσει και ο πλακούντας μου θρόμβους εσωτερικά και δεν μπορούσε να αναπνεύσει το παιδί και δεν έπαιρνε αέρα. Κινούνταν και κλωτσούσε αφύσικα το παιδί μέσα στην κοιλιά και σπάσανε τα νερά, γέμισε όλο το κρεβάτι αίματα και φωνάξανε όλοι πανικόβλητοι «γεννάμε». Αν ήμουν εμβολιασμένη θα είχα αποφύγει να έρθω τόσο κοντά στο θάνατο», περιγράφει.

Πρόσφατη διεθνής μελέτη με συμμετοχή κέντρων εμβρυομητρικής ιατρικής από την Ελλάδα, την Βρετανία, την Αυστρία και την Τουρκία έδειξε ότι οι έγκυες γυναίκες που κυοφορούν σε προχωρημένη ηλικία, άνω των 35, με αυξημένο δείκτη μάζας σώματος και χωρίς να έχει γίνει εμβολιασμός , αυξάνεται δραματικά ο κίνδυνος επιπλοκών αν μολυνθούν από τον ιο…

«Αν δεν εμβολιστεί μια έγκυος και έχει κάποια τέτοια χαρακτηριστικά - όπως η έγκυος από Κατερίνη που ήταν 38χρονών έχει 5.5% να διασωνηλωθεί και 1.3% να πεθάνει», εξηγεί η Σοφία Καλανταρίδου.

Μετά το τραγικό χαμό της 38χρ ανεμβολίαστης εγκύου στην Θεσσαλονίκη, ακόμη δυο έγκυες γυναίκες – μια 25χρονη και μια 25χρονη- δίνουν μάχη στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός: νέο ρεκόρ με 6700 νέα κρούσματα

Κορονοϊός – νέα μέτρα: Οι αντιδράσεις της αντιπολίτευσης

Η θεομηνία στην Αθήνα με τους δεκάδες νεκρούς και τις βιβλικές καταστροφές