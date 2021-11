Τεχνολογία - Επιστήμη

Το Facebook καταργεί την τεχνολογία αναγνώρισης προσώπου

Αυτή η απροσδόκητη απόφαση σημαίνει ότι ορισμένα δημοφιλή εργαλεία του μέσου δεν θα λειτουργούν πλέον.

Η Facebook Inc ανακοίνωσε σήμερα ότι κλείνει το σύστημα της αναγνώρισης προσώπου, το οποίο αναγνωρίζει αυτόματα τους χρήστες σε φωτογραφίες και βίντεο, επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με τη χρήση τέτοιου είδους τεχνολογίας.

«Οι ρυθμιστικοί φορείς βρίσκονται ακόμη στη διαδικασία παροχής ενός σαφούς πλαισίου κανόνων που θα διέπουν τη χρήση του», ανέφερε ο Τζερόμ Πεσέντι, αντιπρόεδρος τεχνητής νοημοσύνης του Facebook, σε μια ανάρτηση σε μπλογκ. «Εν μέσω αυτής της συνεχιζόμενης αβεβαιότητας, πιστεύουμε πως ενδείκνυται να περιορίσουμε τη χρήση της αναγνώρισης προσώπων σε έναν περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων».

Η εταιρεία, η οποία την περασμένη εβδομάδα μετονομάστηκε σε Meta Platforms Inc, εξήγησε πως άνω του ενός τρίτου των ημερήσιων ενεργών χρηστών του Facebook έχει επιλέξει τη ρύθμιση αναγνώρισης προσώπου στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης και τώρα θα διαγράψει τα δεδομένα αναγνώρισης προσώπου (facial recognition templates) περισσότερων από 1 δισεκατομμυρίων ανθρώπων.

«Αυτή η αλλαγή θα αποτελέσει μία από τις σημαντικότερες εξελίξεις αναφορικά με τη χρήση της αναγνώρισης προσώπου στην ιστορία αυτής της τεχνολογίας», σημείωσε ο Τζερόμ Πεσέντι. «Πάνω από το ένα τρίτο των καθημερινών χρηστών του Facebook έχει ενεργοποιήσει την αναγνώριση προσώπου και μπορεί να αναγνωριστεί», διευκρίνισε. «Πάνω από 1 δισεκατομμύρια ψηφιακά μοντέλα αναγνώρισης προσώπου», επομένως, θα διαγραφούν.

Αυτή η απροσδόκητη απόφαση σημαίνει ότι ορισμένα δημοφιλή εργαλεία του μέσου δεν θα λειτουργούν πλέον: για παράδειγμα όταν ένας χρήστης θα δημοσιεύει μια φωτογραφία, ο αλγόριθμος δεν θα μαντεύει πλέον τα ονόματα των ατόμων που θα είναι παρόντα. Η διαδικασία θα διεξαχθεί παγκοσμίως και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί έως τον Δεκέμβριο, είπε ένας εκπρόσωπος τύπου του Facebook.

