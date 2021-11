Αθλητικά

Στέφανος Τσιτσιπάς: Εκτός διπλού στο Paris Masters

Ο Έλληνας πρωταθλητής ρίχνει, πλέον, όλο το βάρος στο απλό όπου την Τετάρτη θα μπει στη μάχη απέναντι στον Αυστραλό, Αλεξέι Πόπιριν.

Εκτός διπλού στο Paris Masters τέθηκε ο Στέφανος Τσιτσιπάς.

Με παρτενέρ τον 41χρονο Πακιστανό, Αϊσάμ Ουλ-Ακ Κουρέσι, ηττήθηκαν 2-0 σετ από το γαλλικό δίδυμο που αποτελούσαν οι Μπενζαμέν Μπονζέ και Αρτούρ Ριντερνέκ κι αποχαιρέτησαν τη διοργάνωση, με τον Έλληνα πρωταθλητή να ρίχνει, πλέον, όλο το βάρος στο απλό όπου την Τετάρτη (3/11) θα μπει στη μάχη (2ο γύρο) απέναντι στον Αυστραλό, Αλεξέι Πόπιριν.

Οι Τσιτσιπάς και Κουρέσι έχασαν το πρώτο σετ στις λεπτομέρειες με 7-6 (3), ενώ στο δεύτερο και πάλι προσπάθησαν, αλλά ηττήθηκαν με 6-4. Οι Γάλλοι ήταν αυτοί που προκρίθηκαν στους «16» του τουρνουά, όπου θ΄ αντιμετωπίσουν το νο8 του ταμπλό, Μαρσέλο Μέλο και Ίβαν Ντόντιγκ.

Να σημειωθεί ότι ο Έλληνας και ο Πακιστανός αγωνίστηκαν ξανά μαζί μετά από τον Σεπτέμβριο του 2020, ενώ με τη σημερινή συμπλήρωσαν έξι ήττες ως δίδυμο, ενώ μετρούν και δύο επιτυχίες, ενώ για πρώτη φορά ηττήθηκαν χωρίς να πάρουν σετ.

