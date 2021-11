Σημείο Μηδέν: Θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου από τον Βαρθολομαίο (εικόνες)

Είκοσι χρόνια μετά την καταστροφή του ελληνορθόδοξου ναού κατά την 11η Σεπτεμβρίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης εγκαινίασε τον ναό του Αγίου Νικολάου.

Σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης, πραγματοποιήθηκε η τελετή των θυρανοιξίων του ιερού ναού του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν στο Μανχάταν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο. Ο ελληνορθόδοξος ναός του Αγίου Νικολάου ήταν ο μόνος οίκος λατρείας που είχε καταστραφεί κατά τη διάρκεια του τρομοκρατικού χτυπήματος της 11ης Σεπτεμβρίου μαζί με τους Δίδυμους Πύργους. Ο κ. Βαρθολομαίος κατέφθασε στον ναό συνοδευόμενος από τον Αρχιεπίσκοπο Αμερικής Ελπιδοφόρο και τον Μητροπολίτη Χαλκηδόνος Εμμανουήλ, όπου τους υποδέχθηκε τιμητική φρουρά Ελληνοαμερικανών που υπηρετούν στο αστυνομικό και στο λιμενικό σώμα της Νέας Υόρκης. Το παρών στην τελετή έδωσαν επιφανή στελέχη της ελληνοαμερικανικής κοινότητας, παράγοντες της αμερικανικής πολιτικής ζωής, συγγενείς των θυμάτων της 11ης Σεπτεμβρίου και πλήθος απλών πολιτών.

Στο μήνυμα του ο Οικουμενικός Πατριάρχης έκανε λόγο για μια ιστορική μέρα για την εκκλησία αλλά και την ομογένεια των ΗΠΑ. Όπως σημείωσε, «ζούμε σήμερα μια ιστορική μέρα ως εκκλησία και ως ομογένεια των ΗΠΑ, τελώντας τα θυρανοίξια του ιερού ναού και του εθνικού προσκυνήματος του Αγίου Νικολάου. Συγχαίρουμε και ευχαριστούμε όλους εκείνους, οι οποίοι συνέβαλαν και κοπίασαν για να γίνει το όνειρο πραγματικότητα. Για να μετατραπούν τα έργα του σκότους και του φανατισμού σε έργα φωτός, αγάπης, ελπίδος, προοπτικής. Πιστεύουμε στον Κύριο, ο οποίος ποιεί τα πάντα κενά, καινούργια, ελπιδοφόρα. Επικαλούμαι τη χάρη και την ευλογία του σε όλους εμάς που συγκεντρωθήκαμε εορταστικά και επί τους μελλοντικούς προσκυνητές. Δόξα τω θεώ».

Η λαμπρή τελετή ξεκίνησε με την ανύψωση του σταυρού. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τον σταυρό, ο οποίος ανυψώθηκε και τοποθετήθηκε στον εμβληματικό μαρμάρινο τρούλου της εκκλησίας. Στη συνέχεια, κατευθύνθηκε στη δυτική πλευρά του Πάρκου Ελευθερίας, την θέση δηλαδή όπου βρισκόταν η παλιά εκκλησία. Εκεί ο Οικουμενικός Πατριάρχης ευλόγησε τα ιερά κειμήλια που είχαν ανακτηθεί από τα ερείπια στο σημείο της τραγωδίας. Στη συνέχεια, άναψε το καντήλι και νεαρά κορίτσια ντυμένες μυροφόρες μετέφεραν το ιερό φως μαζί με τα διασωθέντα κειμήλια στον νέο ναό, συμβολίζοντας έτσι την έναρξη της τελετής. Η πατριαρχική αποστολή μετέφερε τεμάχιο λειψάνου του Αγίου Νικολάου από το Άγιο Όρος, το οποίο τοποθετήθηκε από τον Πατριάρχη στο κέντρο της Αγίας Τράπεζας εντός του ναού κατά τη διάρκεια της τελετής των θυρανοιξίων. Επιπλέον, ο Πατριάρχης έβγαλε τα άμφια που φορούσε για να τα υπογράψει και να τα δωρίσει στον ναό.

Ανδρέας Κατσανιώτης: Φάρος ελπίδας και ενότητας ο νέος Άγιος Νικόλαος

Την ελληνική κυβέρνηση εκπροσώπησε ο υφυπουργός Εξωτερικών, Ανδρέας Κατσανιώτης, ο οποίος σημείωσε ότι πρόκειται για «μια μεγάλη μέρα για τον Ελληνισμό. Τα θυρανοίξια του Αγίου Νικολάου είναι πλέον γεγονός. Ο Ελληνισμός αποδεικνύει ότι όταν βάζει στόχους τους πετυχαίνει. Όταν γκρεμίστηκε η εκκλησία μετά την καταστροφή της 11ης Σεπτεμβρίου, ο Ελληνισμός είπε ότι θα ξαναχτίσει την εκκλησία. Το ξαναέκανε. Και έχουμε αυτό τον μοναδικό χώρο πίστης στο Σημείο Μηδέν που αυτή τη στιγμή ενώνει τον Ελληνισμό και δείχνει ότι μπορούμε να καταφέρουμε τα πάντα».

«Στο σημείο όπου διαδραματίστηκε ένα από τα μεγαλύτερα δράματα της αρχής του 21ου αιώνα, ξεπήδησε από τις στάχτες του ιστορικού Ιερού Ναού του Άγιου Νικολάου, ο νέος Άγιος Νικόλαος ως φάρος ελπίδας και ενότητας. Ενότητας λαών και θρησκειών», ανέφερε επίσης σε ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter ο Ανδρέας Κατσανιώτης.

Ο ιερός ναός του Αγίου Νικολάου έχει σχεδιαστεί από τον Ισπανό αρχιτέκτονα Καλατράβα και βρίσκεται στην κορυφή του Πάρκου Ελευθερίας με θέα το μνημείο και το μουσείο της 11ης Σεπτεμβρίου. Η αρχιτεκτονική του ναού δίνει ιδιαίτερη βάση στο λευκό μάρμαρο, το οποίο επιτρέπει στο φως να αναβλύζει από μέσα και έτσι να φωταγωγεί την εκκλησία από τον εσωτερικό της χώρο. Το φως που εκπέμπεται είναι λευκό, συμβολίζοντας τη νίκη της αγάπης ενάντια στο σκότος της μισαλλοδοξίας και του μίσους. Η ανοικοδόμηση του ναού χρειάστηκε να υπερβεί μεγάλα οικονομικά και γραφειοκρατικά εμπόδια, τα οποία οδήγησαν σε καθυστερήσεις πολλών ετών. Για την ανέγερση του χρειάστηκε να δαπανηθούν 85 εκατομμύρια δολάρια, τα οποία συγκεντρώθηκαν μέσω δωρεών. Πλέον, ο ναός έχει σχεδόν ολοκληρωθεί και υπολογίζεται ότι θα είναι έτοιμος να υποδεχθεί τους προσκυνητές για τις λειτουργίες της ερχόμενης Μεγάλης Εβδομάδας.

Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος : Ιστορική στιγμή η εμβληματική τελετή των θυρανοιξίων

Η εμβληματική τελετή των θυρανοιξίων του Ι. Ν. του Αγίου Νικολάου στο Σημείο Μηδέν από τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο σήμερα, στην 30η επέτειο από την ενθρόνισή του, σηματοδοτεί μια ιστορική στιγμή ανανέωσης της πίστης μας όχι μόνο στις ΗΠΑ, αλλά σε ολόκληρη την οικουμένη, αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος.

