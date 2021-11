Αθλητικά

Champions League: αγκαλιά με την πρόκριση η Τσέλσι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

«Φωτιά» στον 7ο όμιλο έβαλε η Βόλφσμπουργκ με τη νίκη της επί της Σάλτσμπουργκ.

«Φωτιά» έβαλε στον 7ο όμιλο η Βόλφσμπουργκ με τη νίκη της επί της Σάλτσμπουργκ (2-1), ενώ στον 8ο η Τσέλσι με το «διπλό» στη Σουηδία επί της Μάλμε (1-0) απόκτησε πολύ μεγάλο προβάδισμα για την πρόκριση στους «16» του Champions League.

Η αήττητη μετά από 3 αγωνιστικές η Σάλτσμπουργκ (2 νίκες, μία ισοπαλία) ήθελε το «διπλό» απόψε στην «Φολκσβάγκεν Αρένα» για να «σφραγίσει» και μαθηματικά την πρόκριση στα νοκ άουτ ματς της διοργάνωσης. Η Βόλφσμπουργκ των δύο ισοπαλιών και της μίας ήττας στο πρώτο μισό της φάσης των ομίλων, κατάφερε να εκμεταλλευτεί την έδρα της και με το πρώτο της «τρίποντο» να μπει για τα καλά στη μάχη της πρόκρισης, όπου τον πρώτο λόγο εξακολουθεί να έχει η αυστριακή ομάδα, παρά την ήττα της από τους «Λύκους».

Παρότι δυσκολεύτηκε στο «Ελεντα Στάντιον», η Τσέλσι επιβλήθηκε με 1-0 της ουραγού και μαθηματικά εκτός διεκδίκησης μιας εκ των δύο πρώτων θέσεων, Μάλμε, η οποία θα προσπαθήσει στα δύο εναπομείναντα ματς να συνεχίσει στο Europa League. Οι πρωταθλητές Ευρώπης με την τρίτη τους νίκη σε 4 ματς «έπιασαν» στην κορυφή του γκρουπ την Γιουβέντους, η οποία έχει ένα ματς λιγότερο (με Ζενίτ) και σαφώς κρατούν την κατάσταση στα χέρια τους.

Τα αποτελέσματα και οι σκόρερ:

1oς ΟΜΙΛΟΣ

Λειψία-Παρί Σεν Ζερμέν 3/10, 22:00

Μάντσεστερ Σίτι-Κλαμπ Μπριζ 3/10, 22:00

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Μίλαν-Πόρτο 3/10, 19:45

Λίβερπουλ-Ατλέτικο Μ. 3/10, 22:00

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Ντόρτμουντ-Αγιαξ 3/10, 22:00

Σπόρτινγκ Λ.-Μπεσίκτας 3/10, 22:00

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Ρεάλ-Σαχτάρ Ντονέτσκ 3/10, 19:45

Σέριφ Τιρασπόλ-Ίντερ 3/10, 22:00

5ος ΟΜΙΛΟΣ

Μπάγερν-Μπενφίκα 22:00

Ντινάμο Κιέβου-Μπαρτσελόνα 22:00

6ος ΟΜΙΛΟΣ

Βιγιαρεάλ-Γιουνγκ Μπόις 22:00

Αταλάντα-Μάντσεστερ Γ. 22:00

7ος ΟΜΙΛΟΣ

Σεβίλη-Λιλ 22:00

Βόλφσμπουργκ-Σάλτσμπουργκ 2-1

(3΄ Μπακού, 60΄ Νκετσά - 30΄ Βόμπερ)

8ος ΟΜΙΛΟΣ

Γιουβέντους-Ζενίτ 22:00

Μάλμε-Τσέλσι 0-1

(59΄ Ζιγές)