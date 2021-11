Κόσμος

Σουηδία: τραγωδία με νεκρούς σε συναυλία

Ένας άνθρωπος έπεσε από τον έβδομο όροφο σε ένα συναυλιακό χώρο πέφτοντας πάνω σε πολίτες!

Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και ένας τραυματίστηκε σήμερα σε συναυλιακό χώρο στην πόλη Ουψάλα της Σουηδίας, όταν ένας άνθρωπος έπεσε από τον έβδομο όροφο πάνω σε δύο θεατές, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Χίλιοι θεατές είχαν συγκεντρωθεί στον συναυλιακό χώρο Uppsala Konsert & Kongress, ένα σύγχρονο πολυώροφο κτίριο, όπου είχε προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί συναυλία προς τιμήν του εμβληματικού σουηδικού ποπ συγκροτήματος ABBA.

«Λάβαμε μια κλήση ότι ένα άτομο που είτε πήδηξε είτε έπεσε από μεγάλο ύψος μέσα στην αίθουσα συναυλιών στο κέντρο της Ουψάλας», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος της αστυνομίας της Ουψάλας, Μάγκνους Γιάνσον Κλαρίν.

Το φουαγιέ του συναυλιακού χώρου είχε ανοιχτό χώρο όπου ο άνθρωπος αυτός έπεσε από τον έβδομο όροφο, πέφτοντας πάνω σε δύο άλλους ανθρώπους. Το άτομο που έπεσε και το ένα από τα δύο άλλα που χτυπήθηκαν σκοτώθηκαν, ενώ ο τρίτος τραυματίστηκε.

Η ζωή του τελευταίου δεν κινδύνευσε, πρόσθεσε ο Κλαρίν, ο οποίος δεν έδωσε λεπτομέρειες για την ταυτότητα των θυμάτων καθώς οι συγγενείς τους δεν είχαν ακόμη ενημερωθεί. Η αστυνομία έκλεισε την αίθουσα για να μην «χάσει κανέναν αυτόπτη μάρτυρα», αλλά οι εγκαταστάσεις είχαν ήδη ερημώσει. «Είναι πολύ νωρίς για να πούμε αν διαπράχθηκε κάποιο έγκλημα», είπε ο Κλαρίν.

Το τραγικό συμβάν συνέβη λίγο πριν από τις 19:00 τοπική ώρα καθώς έφταναν οι θεατές. Η συναυλία επρόκειτο να ξεκινήσει στις 19:30 αλλά ακυρώθηκε μετά το περιστατικό.

