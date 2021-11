Υγεία - Περιβάλλον

Κορονοϊός - ΗΠΑ: Αρχίζει ο εμβολιασμός παιδιών 5-11 ετών

Οι υγειονομικές Αρχές δημοσιοποίησαν την τελική τους σύσταση για την έναρξη της εκστρατείας.

Οι αμερικανικές υγειονομικές Αρχές δημοσιοποίησαν την Τρίτη την τελική τους σύσταση για τον εμβολιασμό κατά της COVID-19 με το σκεύασμα των Pfizer/BioNTech των παιδιών ηλικίας 5-11 ετών, κάτι που σημαίνει ότι 28 εκατομμύρια ανήλικοι μπορούν πλέον να λάβουν τις δόσεις τους.

Μερικές ημέρες μετά το “πράσινο φως” του αμερικανικού ομοσπονδιακού οργανισμού φαρμάκων (FDA), συστήθηκε να αρχίσει ο εμβολιασμός από τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Ασθενειών (CDC), τον κυριότερο δημόσιο οργανισμό δημόσιας υγείας των ΗΠΑ.

Αυτό ήταν το τελευταίο βήμα που απαιτείτο προκειμένου να ξεκινήσει η νέα φάση της εκστρατείας ανοσοποίησης, πολυαναμενόμενη για πολλούς γονείς.

