Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Σωστή η απόφαση για τη μη διακοπή των καταδιώξεων (βίντεο)

Τι είπε για την αυξημένη εγκληματικότητα στη δυτική Αττική, που προέρχεται κυρίως, από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες.

Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αττικής, Σπήλιος Κρικέτος, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα» και σχολιάζοντας τα όσα ανακοινώθηκαν χθες από τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη, Τάκη Θεοδωρικάκο, τόνισε πως είναι πολύ σωστή η απόφαση για τη μη διακοπή των καταδιώξεων.

Ο κ. Κρικέτος αναφέρθηκε ειδικά στη δυτική Αττική οπού υπάρχει αυξημένη εγκληματικότητα και η οποία προέρχεται κυρίως από συγκεκριμένες κοινωνικές ομάδες και κάλεσε την Πολιτεία να στρέψει το βλέμμα της στην περιοχή.

