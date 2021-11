Υγεία - Περιβάλλον

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε επείγουσα έκκληση για την ανάπτυξη εμβολίου.

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας απηύθυνε την Τετάρτη επείγουσα έκκληση να αναπτυχθεί εμβόλιο κατά μιας βακτηριακής μόλυνσης η οποία ενοχοποιείται για τον θάνατο 150.000 βρεφών και νεογνών κάθε χρόνο.

Ο στρεπτόκοκκος της ομάδας Β (SGB), που προκαλεί σηψαιμία και μηνιγγίτιδα, είναι πρόβλημα δημόσιας υγείας πολύ σοβαρότερο απ’ ό,τι πιστευόταν μέχρι τώρα, τονίζεται σε έκθεση του οργανισμού αυτού, μέρους του συστήματος του ΟΗΕ, και της Σχολής Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου (London School of Hygiene and Tropical Medicine, LSHTM).

Η έκθεση αποκαλύπτει πως σε αυτό το είδος βακτηρίου οφείλονται 500.000 πρόωρες γεννήσεις τον χρόνο και πολλές μόνιμες αναπηρίες παιδιών. Το έγγραφο, που επιβεβαιώνει την έκταση του φαινομένου - γύρω στα 100.000 νεογνά πεθαίνουν και 50.000 έμβρυα γεννιούνται νεκρά κάθε χρόνο, τονίζει επιπλέον πως υπάρχουν “κενά” στη συγκέντρωση δεδομένων, γεγονός που υποδεικνύει πως ο πραγματικός αριθμός των θυμάτων μπορεί να είναι ακόμη πιο υψηλός.

«Αυτή η νέα μελέτη δείχνει ότι οι στρεπτόκοκκοι της ομάδας Β αποτελούν υποτιμημένη απειλή για την επιβίωση και για την υγεία των νεογέννητων που μπορεί να έχει καταστροφικές συνέπειες για πολλές οικογένειες παγκοσμίως», υπογραμμίζει ο Φίλιπ Λάμπαχ, αρμόδιος για τον εμβολιασμό στον ΠΟΥ. Λόγω των καταστροφικών επιπτώσεων αυτού του βακτηρίου, ο οργανισμός «απευθύνει έκκληση - από κοινού με τους εταίρους του - να αναπτυχθεί επειγόντως μητρικό εμβόλιο κατά του SGB», προσθέτει ο κ. Λάμπαχ.

Η καθηγήτρια Τζόι Λον του LSHTM υπογραμμίζει ότι το εμβόλιο αυτό θα μπορούσε να σώσει εκατοντάδες χιλιάδες ζωές και εκφράζει τη λύπη της διότι δεν έχει υπάρξει καμία πρόοδος, παρότι η ιδέα για την ανάπτυξή του έχει διατυπωθεί εδώ και πάνω από τρεις δεκαετίες.

Κατά μέσον όρο, το 15% των εγκύων - ή περίπου 20 εκατ. σε ετήσια βάση - είναι φορείς αυτού του τύπου βακτηρίου, το οποίο συνήθως αποικίζει τον κόλπο και το ορθό. Το βακτήριο μπορεί να μεταδοθεί στο έμβρυο μέσω του αμνιακού υγρού και κατά τη διάρκεια του τοκετού, αν η γέννα γίνεται με φυσικό τρόπο. Κάθε χρόνο, 40.000 παιδιά αντιμετωπίζουν νευρολογικές διαταραχές εξαιτίας του στρεπτόκοκκου της ομάδας Β.

Επί του παρόντος, στις γυναίκες που είναι φορείς του SGB χορηγούνται αντιβιοτικά κατά τη διάρκεια του τοκετού, για να μειωθεί ο κίνδυνος να μολυνθεί το παιδί. Όμως σε πολλές χώρες δεν έχει υιοθετηθεί η πρακτική αυτή.

Τα υψηλότερα ποσοστά των κρουσμάτων του SGB εντοπίζονται στην υποσαχάρια Αφρική, όπου επιβεβαιώνονται σχεδόν οι μισές περιπτώσεις από το παγκόσμιο σύνολο, καθώς και στην ανατολική και στη νοτιοανατολική Ασία, διευκρινίζεται στη μελέτη.

Οι συγγραφείς υπολογίζουν ότι το εμβόλιο κατά του SGB, που θα χορηγείτο κατά τη διάρκεια των συνηθισμένων εξετάσεων καθώς εξελίσσεται η κύηση και θα αφορούσε περί το 70% των εγκύων, θα επέτρεπε να αποφευχθούν οι θάνατοι 50.000 νεογνών και εμβρύων κάθε χρόνο.

