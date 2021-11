Life

“The 2night Show” - Μαρία Κορινθίου: Με κορονοϊό και η κόρη μου (βίντεο)

Μιλά για την οικογενειακή περιπέτεια που περνάνε με τον κορονοϊό και απαντά στα σχόλια που δέχτηκε όταν φωτογραφήθηκε δίπλα σε ζωγραφιά της Παναγίας.

Συνέντευξη στον Γρηγόρη Αρναούτογλου και την εκπομπή “The 2night Show” παραχώρησε η Μαρία Κορινθίου.

Η λαμπερή ηθοποιός όπως έχει γίνει γνωστό έχει βρεθεί θετική στον κορονοϊό.

Μάλιστα, θετικός στον Covid-19 διαγνώστηκε και ο σύζυγός της Γιάννης Αϊβάζης, ο οποίος χρειάστηκε να μεταφερθεί και σε νοσοκομείο.

Στην έναρξη της εκπομπής του ΑΝΤ1 το βράδυ της Τρίτης, που όπως ενημέρωσαν τους τηλεθεατές είχε γυριστεί πολύ νωρίτερα, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου επικοινώνησε τηλεφωνικά με τη Μαρία Κορινθίου, για να τη ρωτήσει για την κατάσταση της υγείας τους.

Η ίδια δήλωσε ότι βρίσκεται στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της και τότε ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν έχει κολλήσει και η κόρη της Ισμήνη.

«Και το παιδί. Είναι σταθερά ο Γιάννης, τον παρακολουθούμε και για το οξυγόνο και για τη θερμοκρασία του», είπε χαρακτηριστικά η Μαρία Κορινθίου.

Μιλώντας για το πώς πέρασε το καλοκαίρι και την ψυχολογία της,είπε ότι «έχω ηρεμήσει πολύ, είμαι πολύ καλά. Αισθανόμουν μια έντονη αλλαγή μέσα μου. Πατήθηκε αυτό το κουμπί. Κάθε φορά υπάρχει μια κομβική ψυχολογική στιγμή στον καθένα μας. Είχα κλειστεί στον εαυτό μου με καλό τρόπο». «Στη ζωή μου με ενοχλεί η ρουτίνα και η καθημερινότητα, όσον αφορά το επαγγελματικό κομμάτι. Δεν μου αρέσει να βολευόμαστε. Είμαι στη φάση της ζωής μου που κάνω 100% αυτό που θέλω. Θέλω να γεμίζει την ψυχή μου γιατί μια ζωή την έχουμε» πρόσθεσε η ηθοποιός.

Η Μαρία Κορινθίου ρωτήθηκε και τοποθετήθηκε, τέλος, και για τις αντιδράσεις που είχε προκαλέσει η φωτογραφία της με την Παναγία. «Είχα κάνει φωτογράφηση για τη σειρά ρούχων που έχω σε μία καφετέρια. Εκεί η διακόσμηση ήταν μεξικάνικη. Σε μια γωνιά υπήρχε μια ζωγραφιά με την καθολική Παναγία. Πιάστηκαν από την εικόνα, ντροπή μου, ότι βγήκα πάλι γυμνή κλπ» είπε.

«Θα κατακριθώ επειδή έχω πλούσιο ντεκολτέ και φοράω τον σταυρό μου. Προκαλώ γιατί έχω μεγάλο στήθος. Εγώ έχω πολύ μεγάλη σχέση με τα Θεία, έχω αδυναμία στην Παναγία. Δεν είναι η πρώτη φορά που μπορεί να έχω κάνει κάποια project. Δεν το καταλαβαίνω, είμαι σε μια καφετέρια. Είναι υπερβολή και ανούσιο. Ξέρω ακριβώς πώς πρέπει να μιλήσω και τι πρέπει να κάνω για να προκαλέσω. Δεν το κάνω, δεν θέλω να το κάνω και δεν με ενδιαφέρει» κατέληξε η Μαρία Κορινθίου.

