“The 2night Show” - Μάκης Δημάκης: Αυτό είναι το πραγματικό μου όνομα (βίντεο)

Μιλά για τα πρώτα του βήματα δίπλα στην Βίκυ Μοσχολιού και αποκαλύπτει ποια διάσημη ρεμπέτισσα είναι η «νονά» του καλλιτεχνικού του ονόματος και πώς προέκυψε;

Ο Μάκης Δημάκης βρέθηκε στην παρέα του Γρηγόρη Αναρναούτογλου στο πλατό της εκπομπής "The 2night Show".

Ο λαϊκός τραγουδιστής μίλησε για το ξεκίνημά του δίπλα στη Βίκυ Μοσχολιού, αλλά και αστεία περιστατικά που έγιναν στην πίστα, όταν συνεργαζόταν με τονΓιώργο Αλκαίο. Επίσης, αποκάλυψε ποια διάσημη ρεμπέτισσα είναι η «νονά» του καλλιτεχνικού του ονόματος και πώς προέκυψε;

"Είχα δουλέψει και ως μουσικός στο μαγαζί που εμφανιζόταν ο Πουλόπουλος και κάποια στιγμή πήγαμε εκεί που ήταν η Βίκυ Μοσχολιού, εγώ έπαιζα ως δεύτερος μπουζουκτσής, έφυγε ο πρώτος, έμεινα μόνος μου, 19 χρονών και έπαιζα με τον Μητσιά και τη Μοσχολιού. Έχω κάνει δύο χρόνια με τη Μαριώ. Η Μαριώ με φώναζε "ο Μάκης ο Δημάκης”. Δήμος είναι το μικρό μου, έτσι έμεινε. Όποτε μπορώ πάω και την βλέπω" είπε ο Μάκης Δημάκης.

Ο ίδιος και ο Γιώργος Αλκαίος είναι καλοί φίλοι και διατηρούν τις άριστες σχέσεις: "Έχουμε μεγάλες πληγές εκεί. Δουλεύαμε 3-3μιση χρόνια μαζί. Μιλάμε στο τηλέφωνο, θέλω να πάω να τον δω στο νησί, στη Μήλο. Δεν θα ξεχάσω όταν κάναμε ένα θεατράλε στην πίστα και γελούσαμε τόσο πολύ που γινόμασταν ρεζίλι. Δεν μπορούσαμε να τραγουδήσουμε".

Ο Μάκης Δημάκης μίλησε και για την εκλεκτή της καρδιάς του, την αγαπημένη του Βαλεντίνη. Για τη γνωριμία τους μοιράστηκε: "Είναι στην Εθνική Ελλάδος πρωταθλήτρια στο καράτε Ζίου Ζίτσου. Η γνωριμία έγινε στον Βοτανικό όταν δούλευα. Με είδε, με θαύμασε, το αθλητικό μου κορμί και είπε αυτός είναι ο αθλητής που θέλω".

