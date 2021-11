Πολιτική

Πέτσας: Τα νέα μέτρα προστατεύουν κυρίως τους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι απάντησε στον Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, ο οποίος στην παρέμβαση του έκανε λόγο για ένα είδος lockdown στο Λιανεμπόριο και μάλιστα χωρίς στήριξη από την Πολιτεία.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών, Στέλιος Πέτσας, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», τόνισε ότι τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν για την αναχαίτιση της πανδημίας είναι μέτρα που προστατεύουν κυρίως τους εμβολιασμένους. Πρόσθεσε δε πως αφορούν τους ανεμβολίαστους γιατί σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να «κρατήσουμε πίσω», αυτούς που έκαναν το αυτονόητο και εμβολιάστηκαν.

Ερωτηθείς για τη διαφοροποίηση που υπάρχει στα νέα μέτρα σε ότι αφορά τη πρόσβαση σε διαφορετικούς χώρους για τους ανεμβολίαστους, είπε πως το να πάει κάποιος στο σούπερ μάρκετ για να αγοράσει τρόφιμα ή στην εκκλησία για να τελέσει αυτό που σχετίζεται με την πίστη του, είναι αναγκαίο και δεν είναι το ίδιο με την πρόσβαση σε ένα κατάστημα για να αγοράσει ρούχα.

Ο κ. Πέτσας, τόνισε επίσης πως η μεγάλη διαφορά με την εικόνα της πανδημίας ένα χρόνο πριν, είναι ότι τώρα έχουμε στη διάθεση μας ένα μεγάλο όπλο που είναι το εμβόλιο και κάλεσε όλους τους εμβολιασμένους εφόσον έχουν περάσει 6 μήνες από την ολοκλήρωση του εμβολιασμού τους να κάνουν και την τρίτη δόση του εμβολίου για μεγαλύτερη θωράκιση και προστασία.

Τόνισε επίσης ότι το ποσοστό αυτών που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν δεν είναι ικανό να εμποδίσει να χτιστεί το τείχος ανοσίας για να αντιμετωπίσουμε την πανδημία.

Στη συζήτηση παρέμβει και ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Πειραιά, Θ. Καπράλος, ο οποίος υπογράμμισε ότι τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες συνιστούν ένα είδος lockdown για το Λιανεμπόριο και μάλιστα αυτή τη φορά χωρίς στήριξη από την Πολιτεία.

Συμπλήρωσε πως τα μέτρα αυτά ελήφθησαν παρά το γεγονός πως έχει αποδειχτεί πως το Λιανεμπόριο δεν ευθύνεται για την αύξηση των κρουσμάτων και προέβλεψε πως η εφαρμογή των μέτρων θα είναι πρακτικά δύσκολη και θα φέρει τους καταστηματάρχες σε αντιπαράθεση με τους πελάτες.

Ο κ. Πέτσας απαντώντας στον κ. Καπράλο, είπε μεταξύ άλλων ότι ο έλεγχος των μέτρων θα είναι εύκολος ειδικά στα μικρότερα καταστήματα και υπενθύμισε ότι η Κυβέρνηση έχει στηρίξει τις επιχειρήσεις με γενναία και πρωτοφανή μέτρα μέχρι σήμερα.

Παράλληλα τόνισε κατηγορηματικά ότι δεν θα ξαναμπούν στο ίδιο τσουβάλι εμβολιασμένοι και ανεμβολίαστοι και πως κάθε τυχόν νέο μέτρο που θα ανακοινώνεται θα αφορά αυτούς που έχουν επιλέξει να μην εμβολιαστούν.

Ειδήσεις σήμερα:

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πρόβλημα οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών (βίντεο)

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Σωστή η απόφαση για τη μη διακοπή των καταδιώξεων (βίντεο)