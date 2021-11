Πολιτική

Φώφη Γεννηματά: Συγκινεί το μήνυμα του συζύγου της

Ο Ανδρέας Τσούνης εξέφρασε ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κόσμο που απάλυνε τον πόνο της οικογένειας. Δείτε την ανάρτησή που έκανε.

Με μία συγκινητική ανάρτηση ο σύζυγος της Φώφης Γεννηματά, Ανδρέας Τσούνης, ευχαρίστησε όλον τον κόσμο που στάθηκε στο πλευρό της οικογένειας και απάλυνε τον πόνο της.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η Φώφη Γεννηματά «θα ζει πάντα στο μυαλό, στην ψυχή και στις καρδιές μας».

Αναλυτικά, στην ανάρτηση που έκανε στο Facebook, ο Ανδρέας Τσούνης αναφέρει:

«Είστε χιλιάδες αυτοί που σταθήκατε στο πλευρό μας. Που απαλύνατε τον πόνο μας για το χαμό της Φώφης. Με την παρουσία σας, τα μηνύματα σας, τα ζεστά σας λόγια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ είναι λίγο.

Εμείς, η οικογένεια της, αισθανόμαστε μεγάλη ευγνωμοσύνη και υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το παν για να μην ξεχαστεί η Φώφη Γεννηματά που αγαπήσαμε και μας αγάπησε.

Η Φώφη, η σύζυγος, η μητέρα που μόνο αγάπη και στοργή είχε για μας. Η Φώφη Γεννηματά που μπήκε στην πολιτική και έφυγε από την πολιτική με ανθρωπιά και χαμόγελο. Που νοιαζόταν για όλους.Που πίστευε σε μια πολιτική με ανθρώπινο πρόσωπο.

Γι’ αυτό ο χαμός της συγκίνησε τόσο όλη την Ελλάδα. Γι’ αυτό θα ζει πάντα στο μυαλό, στην ψυχή και στις καρδιές μας.»

