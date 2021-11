Κοινωνία

Εθνική Οδός Κορίνθου-Πατρών: Άσκηση φωτιάς σε σήραγγες - Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Εθνική Οδό Κορίνθου - Πατρών, λόγω άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας.

Προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν σε τμήμα του αυτοκινητόδρομου Κορίνθου-Πατρών, λόγω άσκησης πυρόσβεσης μεγάλης κλίμακας στις σήραγγες της Παναγοπούλας, στην Αχαΐα.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την «Ολυμπία Οδό», από σήμερα Τετάρτη 3 Νοεμβρίου στις 18:00 έως αύριο Πέμπτη 4 Νοεμβρίου στις 06:00 η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Πάτρα θα διακοπεί και θα εκτρέπεται στην παράπλευρη βοηθητική οδό.

Επίσης, από σήμερα στις 23:00 έως αύριο στις 04:00 η κυκλοφορία στην κατεύθυνση προς Αθήνα θα διακοπεί και θα εκτρέπεται στην παλαιά εθνική οδό Κορίνθου-Πατρών, μεταξύ των κόμβων Δρεπάνου και Σελιανιτίκων, στην Αχαΐα.

