Αναδρομικά 2019: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις

Μέχρι πότε πρέπει να υποβληθεί η τροποποιητική δήλωση και πότε πρέπει να πληρωθεί ο φόρος που αναλογεί. Βήμα προς βήμα η διαδικασία.

Ξεκίνησε η διαδικασία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων για όσους φορολογούμενους, μισθωτούς και συνταξιούχους έχουν λάβει αναδρομικά ποσά το 2019. Έτσι οι φορολογούμενοι που έλαβαν αποδοχές αναδρομικά για το συγκεκριμένο έτος θα πρέπει να υποβάλουν τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις μέχρι το τέλος του χρόνου ενώ ο φόρος που τους αναλογεί θα πρέπει να πληρωθεί έως τις 31 Ιανουαρίου 2022.

Μισθωτοί και συνταξιούχοι θα πρέπει να μπουν στο λογαριασμό τους και να επιλέξουν τα έτη στα οποία ανάγονται τα αναδρομικά που εισέπραξαν και αφορούν το φορολογικό έτος 2019. Ο συνταξιούχος θα επιλέξει ως έτος υποβολής δήλωσης το έτος 2020. Στη συνέχεια, μετά δηλαδή από την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης, εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό σημείωμα με το ποσό του φόρου.

Μέσω της ΑΑΔΕ μπορείτε να υποβάλετε την αρχική εμπρόθεσμη ή εκπρόθεσμη δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα φορολογικά έτη 2015 και μετά ή την τροποποιητική δήλωση φορολογίας εισοδήματος για τα ίδια έτη, συνυποβάλλοντας εφόσον υπάρχει υποχρέωση, το έντυπο Ε2 ή/και το έντυπο Ε3.

Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν οι φορολογούμενοι είναι :

Επιλέγω το έτος για το οποίο επιθυμώ την υποβολή δήλωσης.

Επιβεβαιώνω τα προσωπικά μου στοιχεία (ΑΜΚΑ, Ημ.Γέννησης, Οικογενειακή κατάσταση κ.λπ.).

Συμπληρώνω τα έντυπα Ε2 και Ε3 εφόσον υπάρχει υποχρέωση. Η σύζυγος υποβάλει τα συνυποβαλλόμενα έντυπα με τους δικούς της κωδικούς πρόσβασης.

Συμπληρώνω το έντυπο Ε1. Σχετικά μηνύματα καθοδηγούν τον χρήστη και τον ενημερώνουν για τυχόν ανάγκη ελέγχου της υποβληθείσας δήλωσης από τη Δ.Ο.Υ.

Ενημερώνομαι για το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης.

Υποβάλω τη δήλωση.

Εκτυπώνω τα έντυπα Ε1, Ε2, Ε3 και την πράξη διοικητικού προσδιορισμού φόρου.

Σύμφωνα με τη φορολογική νομοθεσία :

Οι τροποποιητικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος που υποβάλλονται από μισθωτούς ή συνταξιούχους με αναδρομικά μισθών ή συντάξεων προηγουμένων ετών, αναδρομικά επιδομάτων ανεργίας, αμοιβών ιατρών του ΕΣΥ από απογευματινά ιατρεία νοσοκομείων του ΕΣΥ, παραλαμβάνονται χωρίς πρόστιμα και τόκους, μέχρι το τέλος του φορολογικού έτους στο οποίο εκδόθηκαν, κατά περίπτωση, οι βεβαιώσεις αποδοχών ή συντάξεων.

Οι παραπάνω δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά από το φορολογικό έτος 2015 και εφεξής, ενώ για το φορολογικό έτος 2014 και προηγούμενα υποβάλλονται ή αποστέλλονται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με συστημένη επιστολή ή με κούριερ στη Δ.Ο.Υ.

Οι τροποποιητικές δηλώσεις που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, όχι λόγω υπαιτιότητας του δικαιούχου των εισοδημάτων, αλλά εξαιτίας εκπρόθεσμης αποστολής αρχικού ή τροποποιητικού ηλεκτρονικού αρχείου στην Α.Α.Δ.Ε., μηνιαίου ή ετήσιου, από τον εργοδότη/αρμόδιο φορέα που έχει την υποχρέωση, όπως και σε κάθε περίπτωση εκπρόθεσμης έκδοσης, διόρθωσης και χορήγησης βεβαίωσης από υπόχρεο φορέα, όταν αυτή είναι απαραίτητη για την συμπλήρωση και την υποβολή δήλωσης, θεωρούνται εμπρόθεσμες εφόσον υποβάλλονται εντός του φορολογικού έτους που εκδόθηκαν οι βεβαιώσεις από τον φορέα. Προκειμένου να μην επιβληθούν πρόστιμα και να μην υπολογιστούν τόκοι, η υποβολή αυτών των τροποποιητικών δηλώσεων πραγματοποιείται χειρόγραφα ή με αποστολή με τους προβλεπόμενους τρόπους στη Δ.Ο.Υ. Πρόστιμα δεν επιβάλλονται και τόκοι δεν υπολογίζονται και στις περιπτώσεις που οι βεβαιώσεις αυτές χορηγούνται εκπρόθεσμα από φορέα αλλοδαπής.

