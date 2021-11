“Κόντρα” Microsoft - Facebook για το metaverse

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η Microsoft “ρίχνει το γάντι” στο Facebook μπαίνοντας στην “κούρσα” του metaverse μέσω του Teams.

Η Microsoft “κοντράρει” το Facebook ανακοινώνοντας ότι φέρνει το metaverse μέσα στο Teams, τη δική της εκδοχή του Zoom, που έχει ενσωματωθεί και στα Windows 11. Οι χρήστες, σε πρώτη φάση, θα μπορούν από το 2022 να εμφανίζονται σαν ζωντανά καρτούν ή τρισδιάστατες ψηφιακές προσωπικότητες (avatars) στις διαδικτυακές συζητήσεις τους, καθώς επίσης να επισκέπτονται και να μοιράζονται εικονικούς χώρους εργασίας, χωρίς να χρειάζεται να φοράνε στο κεφάλι κάποια ειδική συσκευή VR (Virtual Reality), αλλά αν κανείς χρησιμοποιεί κάτι τέτοιο, τότε η ψηφιακή εμπειρία του θα είναι ακόμη πιο εμπλουτισμένη.

Η κίνηση της Microsoft δείχνει βασικά δύο πράγματα: Αφενός ότι οι μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας παίρνουν στα σοβαρά το metaverse (το επερχόμενο online μείγμα φυσικού και ψηφιακού κόσμου) αφετέρου ότι δεν προτίθενται να αφήσουν το Facebook - που σκοπίμως άλλαξε το όνομα του σε Meta - να μονοπωλήσει αυτήν την εξέλιξη.

Η Microsoft γνωστοποίησε ότι μέσα στο πρώτο εξάμηνο του επομένου έτους οι εργαζόμενοι και άλλοι χρήστες της πλατφόρμας βιντεοδιασκέψεων Teams θα μπορούν να μη φαίνονται ως φυσικά πρόσωπα αλλά ως ψηφιακά και, χρησιμοποιώντας αυτά τα προσωπικά “avatars”, θα συμμετέχουν σε συσκέψεις που θα γίνονται σε εικονικά γραφεία. Το σχέδιο της αμερικανικής εταιρείας βασίζεται στη νέα τεχνολογία Mesh, που επιτρέπει τη διαχείριση πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων στο εικονικό (virtual) πεδίο σε διαφορετικές συσκευές, από υπολογιστές έως «κράνη» εικονικής πραγματικότητας που φοριούνται στο κεφάλι.

Η Microsoft θεωρεί ότι, μετά την εκτεταμένη τηλεργασία και την “υβριδική” εργασία (εν μέρει με φυσική παρουσία και εν μέρει εξ αποστάσεως), αυτή θα είναι η επόμενη μεγάλη τάση στον κόσμο της εργασίας: Οι εργαζόμενοι θα αλληλεπιδρούν στο μέλλον ολοένα συχνότερα μέσα σε περιβάλλοντα εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας, χωρίς να χρειάζεται να εμφανίζονται οι ίδιοι μπροστά στην κάμερα. Ο χρήστης θα μπορεί να επιλέξει εάν θα εμφανιστεί σε μία διαδικτυακή σύσκεψη ο ίδιος ή θα… στείλει την ψηφιακή περσόνα του.

The metaverse is here, and it’s not only transforming how we see the world but how we participate in it – from the factory floor to the meeting room. Take a look. pic.twitter.com/h5tsdYMXRD