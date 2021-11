Τεχνολογία - Επιστήμη

Covid Free Gr Wallet: Πιστοποιητικά και βεβαιώσεις στο κινητό σας

Ένα ψηφιακό εργαλείο για την εύκολη αποθήκευση πιστοποιητικών εμβολιασμού ή βεβαιώσεων νόσησης και διαγνωστικού ελέγχου.

Τη δυνατότητα να αποθηκεύουν τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις COVID (εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου) σε εφαρμογή wallet του κινητού ή του tablet τους έχουν πλέον οι πολίτες μέσω του Covid Free Gr Wallet.

Πρόκειται για τα ίδια ακριβώς ψηφιακά εργαλεία με τα οποία οι πολίτες είναι ήδη εξοικειωμένοι, καθώς τα αξιοποιούν με μια πληθώρα άλλων εγγράφων, όπως boarding pass και εισιτήρια θεαμάτων.

Η νέα εφαρμογή που υλοποίησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης απλοποιεί σημαντικά την αποθήκευση και επίδειξη των ψηφιακών πιστοποιητικών COVID, διευκολύνοντας τους ελέγχους. Είναι διαθέσιμη μέσω του covidfree.gov.gr καθώς και μέσω του App Store της Apple και του Google Play Store.

Η χρήση της είναι ιδιαίτερα απλή: για να αποθηκευτεί το έγγραφο στο wallet, ο πολίτης μπορεί είτε να σκανάρει το QR code στην εφαρμογή, είτε να το μεταφορτώσει ως αρχείο pdf. Αμέσως μετά εμφανίζεται η επιλογή «Αποθήκευση στο wallet».

Η αποθήκευση είναι δυνατή τόσο για το Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό COVID-19 όσο και για την εθνική Βεβαίωση εμβολιασμού, νόσησης ή διαγνωστικού ελέγχου, για όσα άτομα ο πολίτης επιθυμεί, κάτι εξαιρετικά χρήσιμο για όλη την οικογένεια.

