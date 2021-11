Πολιτική

Οικονόμου – υποχρεωτικός εμβολιασμός: δεν εξετάζεται η επέκταση του

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος για τα νέα μέτρα αναχαίτισης της πανδημίας και τις αντιδράσεις που προκάλεσαν.

Απέκλεισε το ενδεχόμενο επέκτασης της υποχρεωτικότητας εμβολιασμού κατά του κορονοϊού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου, αναφέροντας ότι από την ανάλυση των δεδομένων των εμβολιασμών αυτή την ώρα, υπάρχει η εκτίμηση ότι η υποχρεωτικότητα δεν μπορεί να προσφέρει κάτι.

Μιλώντας στον ΣΚΑΪ, πρόσθεσε ότι στην υποχρεωτικότητα θα πρέπει να έχει κανείς και την ποινή, το μέτρο που θα επιβληθεί σε περίπτωση που δεν εφαρμόζεται.

Επιπλέον, ο κ. Οικονόμου δήλωσε κατηγορηματικά ότι δεν θα υπάρξουν ξανά οριζόντια μέτρα που θα αφορούν τους εμβολιασμένους, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι, «δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω».

Εξήγησε επίσης ότι η διαφορά του τέταρτου κύματος της πανδημίας με το περσινό είναι ότι πλέον υπάρχουν πάνω από 6,5 εκατ. πολίτες που έχουν εμβολιαστεί, κάτι που κατά τεκμήριο προστατεύει από τη σοβαρή νόσηση από Covid.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι μέτρα που εφαρμόζονται είναι στοχευμένα, κυρίως στους ανεμβολίαστους ώστε να τους ασκηθεί μια έμμεση πίεση να εμβολιαστούν, να δυσκολέψει η πρόσβασή τους σε δραστηριότητες για να προστατευθούν οι ίδιοι, η οικογένειές τους και η κοινωνία αλλά και για να αντιληφθούν ότι η ζωή τους θα είναι ευκολότερη αν εμβολιαστούν.

Σε ό,τι αφορά τις ανησυχίες των επαγγελματιών του λιανεμπορίου, ο κ. Οικονόμου δήλωσε ότι το 72% των ενηλίκων που αποτελούν το αγοραστικό τους κοινό είναι εμβολιασμένο και συνεπώς εκτός αυτού του πλαισίου των μέτρων.

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ίδιο, συνεχίζεται η θωράκιση του συστήματος Υγείας ώστε να αντέξει την πίεση που δέχεται. Αναφέρθηκε στις συνεργασίες με τον ιδιωτικό τομέα για νοσηλεία Covid αλλά και non Covid περιστατικών, στην τροπολογία για ην είσοδο ιδιωτών γιατρών στις εφημερίες των δημόσιων νοσοκομείων άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για επίταξη γιατρών. «Αν χρειαστεί θα πάμε σε επίταξη γιατρών», τόνισε χαρακτηριστικά.

Σχολιάζοντας την εξάντληση του ιατρικού προσωπικού ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τόνισε ότι η κοινωνία όλη τους χρωστά ευγνωμοσύνη και η πολιτεία και συμβολικά και ουσιαστικά στάθηκε και θα σταθεί ξανά στο πλευρό τους.

Ειδήσεις σήμερα:

Πέτσας: Τα νέα μέτρα προστατεύουν κυρίως τους ανεμβολίαστους (βίντεο)

Κορονοϊός - Εξαδάκτυλος στον ΑΝΤ1: Πρόβλημα οι ανεμβολίαστοι άνω των 50 ετών (βίντεο)

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο