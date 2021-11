Life

“Άγριες Μέλισσες”: Απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Δείτε αποκλειστικό απόσπασμα από το αποψινό επεισόδιο...

Οι "Άγριες Μέλισσες" έρχονται και σήμερα Τετάρτη με ένα επεισόδιο που θα καθηλώσει.

Αποκολειστικά πλάνα από το αποψινό επεισόδιο προβλήθηκαν στην εκπομπή "Το Πρωινό" και η οποία μαρτυρά ότι έρχονται αλλαγές στην συναισθηματική κατάσταση των ηρώων. Παράλληλα ο Βαγγέλης Περρής έδωσε αποκλειστικές πληροφορίες γιαι τις εξελίξεις του νέου κύκλου.

Ο Ακύλας βρίσκει ένα σχέδιο που θα φέρει τον Ζάχο αντιμέτωπο με τον Λάμπρο, ενώ ζητά απ’ τη Ζωή να έχει από κοντά την Ελένη. Μόνο που η Ζωή έχει τα δικά της σχέδια...

Τι θα δούμε απόψε

Ο Ακύλας βρίσκει ένα σχέδιο που θα φέρει τον Ζάχο αντιμέτωπο με τον Λάμπρο, ενώ ζητά απ’ τη Ζωή να έχει από κοντά την Ελένη. Μόνο που η Ζωή έχει τα δικά της σχέδια. Ο Μπάμπης θα βρεθεί μπροστά σε μια αναπάντεχη τροπή, ενώ στο σπίτι της Ουρανίας και του Κυριάκου μαίνεται πόλεμος για το δάνειο του Σαραντόπουλου. Ο Μελέτης δείχνει να επηρεάζεται απ’ το πρόβλημα του Κωνσταντή. Η Αντιγόνη αποκαλύπτει στον Δούκα ένα μυστικό που θα τον συγκλονίσει, ενώ η Μυρσίνη βλέπει πια στο πρόσωπο της φίλης της, μια ερωτική αντίζηλο. Η Ελένη θα βρει έναν ανεπάντεχο σύμμαχο, ενώ μια αποκάλυψη της Δρόσως θα φέρει τα πάνω- κάτω. Ο Νικηφόρος θα γίνει μάρτυρας ενός γεγονότος που θα διαταράξει γι’ άλλη μια φορά τη σχέση του με την Ασημίνα.

