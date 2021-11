Life

Γκλέτσος για κύκλωμα κοκαϊνης: Το έστησαν, το πούλησαν και το τελείωσαν (βίντεο)

Ποιους κατηγορεί για την εμπλοκή του ονόματός μου σε κύκλωμα ναρκωτικών ο Απόστολος Γγκλέτσος.

Στην περιπέτειά του όταν το όνομά του ενεπλάκη σε κύκλωμα κοκαϊνης στη Στυλίδα αναφέρθηκε ο Απόστολος Γκλέτσος, «κατηγορώντας» τους δημοσιογράφους ότι εκείνοι το έστησαν και το πούλησαν ενώ αναφέρθηκε και σε γνωστή δημοσιογράφο η οποία, όπως λέει έβγαλε κάποια γυναίκα στην εκπομπή που δήθεν ήταν η μάνα του.

«Η τελευταία περιπέτεια ήταν κάτι δημοσιογραφικό. Εσείς το φτιάξατε, εσείς το πουλήσατε, εσείς το τελειώσατε. Στο τέλος ο κόσμος καταλαβαίνει. Δε με κάλεσε εισαγγελέας, δεν έχω καμία ανάμιξη. Εδώ η Τατιάνα μού έβγαζε ψεύτικη μάνα και η μαμά μου προσπαθούσε να αποδείξει ότι είναι μαμά μου», είπε χαρακτηριστικά ο Απόστολος Γκλέτσος.

Δείτε τις δηλώσεις του στο Πρωινό:

Υπενθυμίζεται, ότι ο Απόστολος Γκλέτσος αρνούνταν από την πρώτη στιγμή κάθε εμπλοκή στο κύκλωμα κοκαΐνης. Το όνομα του ηθοποιού συνδέθηκε με το κύκλωμα όταν στις αρχές Οκτωβρίου συνελήφθη ένας λιμενικός και πληροφορίες ανέφεραν πως ο συγκεκριμένος αξιωματικός είχε τον γνωστό ηθοποιό στο πελατολόγιό του.

