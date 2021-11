Πολιτική

Τσίπρας: με rapid test η είσοδος και στις εκκλησίες

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο Πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ επιτέθηκε προσωπικά στον Πρωθυπουργό για την διαχείριση της πανδημίας και ανακοίνωσε την κατάθεση τροπολογίας για επέκταση των ελέγχων και στους ανεμβολίαστους πιστούς.

«Η κυβέρνηση Μητσοτάκη-Πλεύρη-Γεωργιάδη, είναι πλέον φανερό ότι ούτε μπορεί αλλά ούτε και θέλει να διαχειριστεί την πανδημία με σοβαρότητα και υπευθυνότητα», τονίζει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία, Αλέξης Τσίπρας, σε δήλωσή του.

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κατηγορεί την κυβέρνηση ότι «μοναδικό της κριτήριο είναι το πολιτικό κόστος και όχι η ανθρώπινη ζωή».

«Για αυτό και δεν σκέφτηκαν ποτέ να λάβουν αυστηρά μέτρα σε επαγγελματικούς και κοινωνικούς χώρους, όπου δεν επιθυμούν να έρθουν σε ρήξη με την εκλογική τους πελατεία. Για αυτό και σήμερα εξαγγέλλουν μέτρα με επιλεκτική ατολμία. Αφήνοντας απ' έξω την εκκλησία και απροστάτευτους τους πιστούς. Έτσι όμως δεν αντιμετωπίζεται η πανδημία», σημειώνει χαρακτηριστικά και προειδοποιεί, «Η χώρα οδηγείται σε νέα εκατόμβη νεκρών. Και η ευθύνη ανήκει αποκλειστικά στον κ. Μητσοτάκη».

«Αν δεν μπορεί να αναλάβει το πολιτικό κόστος για δύσκολες αποφάσεις, επαναφέρω την πρότασή μου: να ορίσουμε μια ολιγομελή επιτροπή από υψηλού κύρους επιστήμονες, να μας υποδείξουν τα ενδεδειγμένα μέτρα και να τα αποδεχθούμε όλοι», υπογραμμίζει ο Αλέξης Τσίπρας, καλώντας τον πρωθυπουργό «να αποφασίσει άμεσα αν θα επιμείνει στο λαϊκισμό ή θα προσχωρήσει στον ορθό λόγο».

Προσθέτει ό,τι ο ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία καταθέτει σήμερα «τροπολογία για την επέκταση του μέτρου που αφορά την επίδειξη τεστ για την είσοδο ανεμβολίαστων πολιτών και στους χώρους θρησκευτικής λατρείας».

Τέλος, στρέφοντας ξανά τα βέλη του στον Κυριάκο Μητσοτάκη, καταλήγει, «Την ώρα που όλοι μετράμε κρούσματα και νεκρούς, είναι αδιανόητο αυτός να μετράει ψήφους».

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής περιορισμού στην είσοδο των Ορθοδόξων στους Ιερούς Ναούς, συνιστά παραβίαση του βασικού θεολογικού υποβάθρου της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στις χιλιετίες διατηρούσε «θύρες ανοικτές» για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως «φρονημάτων και πιστοποιητικών». Η κυβέρνηση αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ανίκανη, επικίνδυνη και δυστυχώς ανάξια να διαφυλάξει τις υπερχρονικές αυταξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας».

Ειδήσεις σήμερα:

Αναδρομικά 2019: Άνοιξε η πλατφόρμα για τις τροποποιητικές δηλώσεις

ΠΟΥ: Συναγερμός για βακτήριο που σκοτώνει 150.000 μωρά κάθε χρόνο

Κρικέτος στον ΑΝΤ1: Σωστή η απόφαση για τη μη διακοπή των καταδιώξεων (βίντεο)