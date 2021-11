Τεχνολογία - Επιστήμη

Ξυπνάς τη νύχτα και κάνεις καταστροφικές σκέψεις;

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μάθε γιατί αλλά και πώς να το αντιμετωπίσεις.

Αν ξυπνάς μετά τα μεσάνυχτα και αρχίζεις να θυμάσαι καταστάσεις που σε κάνουν να νιώθεις άγχος, ντροπή ή τύψεις δεν είσαι η μόνη.

Κοιμάσαι ήσυχη όταν ξαφνικά, μπαμ!, ξυπνάς και δεν μπορείς να σταματήσεις να σκέφτεσαι αυτό το χαζό αστείο που είπες στο αφεντικό σου το πρωί και δεν αντέδρασε γελώντας. Τώρα; Τώρα φοβάσαι πώς αύριο το πρωί σε περιμένει η απόλυση σου. Ήδη ξεκίνησες τα καταστροφολογικά σενάρια. «Η καταστροφολογία είναι ένας τρόπος σκέψης, γνωστός ως «γνωστική διαστρέβλωση». Το άτομο που καταστροφολογεί συνήθως προβλέπει μια ανεπιθύμητη κατάληξη σε ένα γεγονός και στη συνέχεια κρίνει ότι, αν έρθει αυτή η κατάληξη, τα αποτελέσματα θα είναι καταστροφικά" λέει ο Πάτροκλος Παπαδάκης, ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής.

«Επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες και τα ερεθίσματα που δεχόμαστε με ένα συγκεκριμένο τρόπο, τις βλέπουμε και τις ερμηνεύουμε, αλλά κάποιες φορές ο εγκέφαλός μας τις παρερμηνεύει. Αυτό στην ψυχολογία ονομάζεται «γνωσιακή παραποίηση» ή «γνωσιακή παραμόρφωση», οι οποίες γεννούν αυτόματες αρνητικές σκέψεις που μας λένε πώς κάτι θα πάει καταστροφικά λάθος και «εγώ δεν μπορώ να κάνω τίποτα για να το αποτρέψω και κανένας δεν μπορεί να με βοηθήσει» Αποτέλεσμα είναι να αγχωνόμαστε υπερβολικά» καταλήγει ο ψυχολόγος – ψυχοθεραπευτής.

Διαβάστε περισσότερα στο bestofyou.gr

Ειδήσεις σήμερα:

Rapid test: Δωρεάν το Σάββατο σε 34 σημεία

Μετάλλαξη Όμικρον – ECDC: Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης στην Ευρώπη

Καιρός: τοπικές βροχές και ισχυρές καταιγίδες το Σάββατο