Ρωσία: συντριβή αεροπλάνου Antonov-12

Που αποδίδεται η φονική πτώση του αεροσσκάφους, που κατέπεσε σε απόσταση 7 χιλιομέτρων απο μεγάλη πόλη.

Συναγερμός σήμανε στη Ρωσία, καθώς ένας Antonov-12, το οποίο μετέφερε εμπορεύματα συνετρίβη κοντά στο Ιρκούτσκ.

Στο αεροπλάνο επέβαιναν συνολικά οκτώ άτομα ενώ σύμφωνα με το πρακτορείο Reuters εντοπιστεί νεκροί πρώτα οι δυο πιλότοι του μοιραίου Antonov. Νεότερες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον εντοπισμό τουλάχιστον 5 σορών, ενώ σύμφωνα με τις εκτιμήσεις δεν υπάρχει διασωθείς από το δυστύχημα.

Το αεροπλάνο έχει συντριβεί περίπου 7 χιλιόμετρα έξω από το Ιρκούτσκ, όπως επιβεβαίωσε το Υπουργείο Εκτάκτων Αναγκών.

Witness video from An-12 cargo plane crash site in Russia's Siberiahttps://t.co/vtRF8xlBe2 pic.twitter.com/AWdqowDBVc — RT (@RT_com) November 3, 2021

???? Un avion de transporte An-12 se estrella con 7 personas a bordo en Siberia

Los equipos de rescate encontraron los cuerpos de 5 personas en el lugar del accidente del An-12 cerca de Irkutsk.

El video muestra un avion estrellado unos dias antes de que la tragedia.#??????? pic.twitter.com/c7pP3Kixo5 — MCN Noticias (@mcn24H) November 3, 2021

Το Ιρκούτσκ βρίσκεται 4.200 χιλιόμετρα μακριά από την πρωτεύουσα της Ρωσίας, Μόσχα.

Το αεροσκάφος ανήκε στην Λευκορωσική εταιρεία «Grodno» και μετέφερε εμπόρευμα. Μέχρι στιγμής οι λόγοι της συντριβής του αποδίδονται είτε σε αντίξοες καιρικές συνθήκες είτε σε τεχνική βλάβη του αεροπλάνου.



