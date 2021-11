Πολιτική

Δένδιας για Δυτικά Βαλκάνια: αναστρέψιμη η ευρωπαϊκή προοπτική τους

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι δήλωσε ο ΥΠΕΞ για την Τουρκία και την στάση της, μετά από την συνάντησή του με τον Σλοβένο ομόλογο του

Οι χώρες της περιοχής και ιδιαίτερα αυτές που ελπίζουν να ενταχθούν στην ΕΕ ή θέλουν να έχουν καλές σχέσεις με την ΕΕ, θα πρέπει να σέβονται τους θεμελιώδεις κανόνες του Διεθνούς Δικαίου και του ευρωπαϊκού κεκτημένου, διαμήνυσε με σαφήνεια ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, μετά τη συνάντηση με τον Σλοβένο ομόλογό του Άνζε Λόγκαρ, η χώρα του οποίου ασκεί την τρέχουσα προεδρία της ΕΕ.

Βασικό θέμα της ωριαίας και πλέον συνάντησης, στην οποία συμμετείχε και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, ήταν η ενταξιακή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων. «Αυτό αποτελεί πάγιο στόχο της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής από το 2003, όταν υιοθετήσαμε την Ατζέντα της Θεσσαλονίκης» κατέστησε σαφές στις κοινές δηλώσεις μετά τη συνάντηση ο Νίκος Δένδιας. Ωστόσο, έκρουσε τον κώδωνα κινδύνου ότι η ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων θα μπορούσε να είναι και αναστρέψιμη. Γι' αυτό τον λόγο, προέταξε ότι θα «πρέπει να επενδύσουμε όλες μας τις δυνάμεις, καθώς ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος τα Δυτικά Βαλκάνια να γλιστρήσουν πίσω στο βαλκανικό τους παρελθόν». Προσέθεσε πως είναι πολύ σημαντικό ότι η Σλοβενία, που ασκεί την προεδρία της ΕΕ, αντιλαμβάνεται αυτή τη μεγάλη πρόκληση.

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών επανέλαβε και σήμερα πως στα Βαλκάνια υπάρχουν και λειτουργούν κι άλλες δυνάμεις, πέραν των ευρωπαϊκών, οι οποίες καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια να απομακρύνουν τα Δυτικά Βαλκάνια από την Ευρώπη, προσφέροντας δήθεν αναπτυξιακή βοήθεια, δήθεν ανταλλάγματα, στρατιωτική συνεργασία, ακόμη και συνεργασία στον εκπαιδευτικό τομέα, μέσω φορέων οι οποίοι ευαγγελίζονται περισσότερο τη Μουσουλμανική Αδελφότητα και πολύ λιγότερο ένα σύγχρονο ευρωπαϊκό πλαίσιο εκπαίδευσης.

Περαιτέρω, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν ενδελεχώς τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, την τουρκική συμπεριφορά, τη διατήρηση της έντασης, την έξαρση της ρητορικής απέναντι και στην Ελλάδα και στην Κύπρο. Στις δηλώσεις του, ο Νίκος Δένδιας επανέλαβε πως η Ελλάδα δεν έχει οποιαδήποτε τιμωρητική διάθεση απέναντι στην Τουρκία, στην τουρκική κοινωνία. Αντίθετα, όπως σημείωσε, η Ελλάδα επιδιώκει διάλογο με την Τουρκία, με την τουρκική κοινωνία, γιατί πιστεύει ότι ένα μεγάλο μέρος της τουρκικής κοινωνίας ελπίζει ακόμα στην ευρωπαϊκή ενσωμάτωση, σε ένα διαφορετικό τουρκικό γίγνεσθαι.

Εστιάζοντας στην ευρωπαϊκή πορεία των Δυτικών Βαλκανίων, ο υπουργός Εξωτερικών επισήμανε πως η Ελλάδα ως πρώτη χώρα των Βαλκανίων που εντάχθηκε στην τότε ΕΟΚ, έχει ηθικό χρέος να προσφέρει τη βοήθειά της σε όποιες άλλες χώρες στα Βαλκάνια θέλουν να ενταχθούν στην κοινή ευρωπαϊκή οικογένεια. Στην κατεύθυνση αυτή, είπε πως προσβλέπει στη στενή συνεργασία με τη Σλοβενία, την πρώτη χώρα της πρώην Γιουγκοσλαβίας που εντάχθηκε στην ΕΕ.

Επιπλέον, εξέφρασε ιδιαίτερη ικανοποίηση για τα αποτελέσματα της Συνόδου Κορυφής ΕΕ-Δυτικών Βαλκανίων, επισημαίνοντας πως η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε στο πιο υψηλό επίπεδο, από τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, «για να δείξουμε την τεράστια σημασία που αποδίδουμε και για να υπογραμμίσουμε τη σαφή αναφορά της ΕΕ στη Διαδικασία Διεύρυνσης και στην πλήρη στήριξη στην ευρωπαϊκή προοπτική των Δυτικών Βαλκανίων».

Πρωτοβουλίες της Ελλάδας σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα Δ. Βαλκάνια

Ο Νίκος Δένδιας υπογράμμισε πως οι προσπάθειες της Ελλάδας δεν σταματούν εδώ και ανακοίνωσε ότι ως προεδρεύουσα χώρα της Διαδικασίας Συνεργασίας της Νοτιοανατολικής Ευρώπης, διοργανώνει στο περιθώριο του επόμενου Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων πρωινό εργασίας, στο οποίο έχουν προσκληθεί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι, αλλά και οι υπουργοί Εξωτερικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία.

Επιπλέον, γνωστοποίησε πως κατόπιν κοινών, συντονισμένων προσπαθειών της Ελλάδας και της Σλοβενίας, αλλά και άλλων περιοχών της περιοχής, στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων, σε δύο εβδομάδες, θα πραγματοποιηθεί στρατηγική συζήτηση για τα Δυτικά Βαλκάνια.

Πέρα από τις προκλήσεις που επηρεάζουν την ευρύτερη περιοχή, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών συζήτησαν για τις προοπτικές εμβάθυνσης και της διμερούς συνεργασίας, με έμφαση στους τομείς της οικονομίας, άμυνας, πολιτισμού, αλλά και τη συνεργασία σε διεθνείς οργανισμούς.

Τέλος, ο Νίκος Δένδιας ευχήθηκε «επιτυχημένη συνέχεια της σημαντικής» σλοβενικής προεδρίας της ΕΕ, κατά τους μήνες που υπολείπονται.

Σλοβένος ΥΠΕΞ: Πρέπει να βρεθεί συμφωνία στην ΕΕ στα θέματα μετανάστευσης και ασύλου

Από την πλευρά του, ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας, ο οποίος πραγματοποιεί σήμερα την πρώτη του επίσκεψη στην Αθήνα, προέταξε την ανάγκη για συνεργασίες, συμπράξεις και είπε πως προσβλέπει και υπολογίζει στη στήριξη του Νίκου Δένδια κατά τη διάρκεια της τρέχουσας προεδρίας της χώρας του στην ΕΕ. Αντίστοιχα, τόνισε πως και η Ελλάδα μπορεί να βασιστεί και να υπολογίζει στη Σλοβενία όταν αναλάβει την 6η προεδρία της ΕΕ.

Πιάνοντας το νήμα από την επίσκεψη του Νίκου Δένδια στη Σλοβενία, ο Άνζε Λόγκαρ είπε πως συμφώνησαν στη Λιουμπλιάνα ότι ίσως δεν υπήρχε τόσο αναπτυγμένη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών και εντόπισαν τις ευκαιρίες για ενισχυμένη, περαιτέρω συνεργασία. Σε αυτό το πλαίσιο, τόνισε πως «αυτό το είδαμε τους τελευταίους μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων εντάθηκε η διμερής οικονομική συνεργασία και μάλιστα κατά 80% μέσα σε ένα χρόνο». Μάλιστα, ανέδειξε πως μέσα στους τελευταίους μήνες και δη μέσα στο έτος οι δύο χώρες κατόρθωσαν να υπερβούν τις επιδόσεις και του 2019.

Κατά τις συνομιλίες, ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας αναφέρθηκε στα πλέον δυσχερή ζητήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η ΕΕ, στο πλαίσιο της προεδρίας της χώρας του. Ειδικότερα, είπε πως συζήτησε με τον Νίκο Δένδια για θέματα μετανάστευσης και ασύλου και πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί συμφωνία σε αυτά τα ζητήματα, αναγνωρίζοντας πως η Ελλάδα αντιμετωπίζει ακόμα μεγαλύτερη πίεση, ότι δέχεται μεγάλες μεταναστευτικές και προσφυγικές ροές. Στην κατεύθυνση αυτή, επισήμανε πως «έχουμε επίγνωση ότι πρέπει να εξευρεθεί, επιτευχθεί μια συμφωνία μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ» και διαμήνυσε πως «μπορείτε να υπολογίσετε στη σλοβενική προεδρία της ΕΕ προκειμένου να συγκεράσουμε τις διάφορες απόψεις, ώστε να καταλήξουμε σε μια κοινή θέση».

Επιπροσθέτως, τόνισε πως η Σλοβενία συμμερίζεται την κοινή θεώρηση με την Ελλάδα σε θέματα Δυτικών Βαλκανίων. «Σήμερα είχαμε μια πολύ ανοικτή συζήτηση σε σχέση με τα τεκταινόμενα στην περιοχή» είπε και προσέθεσε: «Δεν είμαστε πιο ευτυχείς μετά τη συζήτησή μας μεν, ωστόσο θεωρώ ότι η αυτή η ειλικρινής και ανοικτή συζήτηση θα μας βοηθήσει να εξεύρουμε ένα δρόμο τον οποίο θα ακολουθήσουμε όλοι μαζί για να αποφύγουμε την κλιμάκωση στην περιοχή και αργότερα, σε μια ύστερη φάση, να έρθει η περιοχή των Δυτικών Βαλκανίων πιο κοντά στην ΕΕ». Διαβεβαίωσε πως οι προσπάθειες της Σλοβενίας σε ό,τι αφορά στην τοποθέτηση του ζητήματος της ένταξης των Δυτικών Βαλκανίων ψηλά στην ατζέντα της ΕΕ παράγει αποτέλεσμα, υπενθυμίζοντας ότι την κοινή διακήρυξη που υιοθετήθηκε στην άτυπη Σύνοδο στη Λιουμπλιάνα, την οποία συνυπέγραψαν και οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των Δυτικών Βαλκανίων. Συνεχίζοντας στο ίδιο πνεύμα, εξέφρασε την πεποίθηση ότι αυτή η Διακήρυξη είναι ένα καλό σημείο εκκίνησης, για «να προσφέρουμε στη συγκεκριμένη περιοχή ένα μέλλον ευημερίας, εφόσον οι χώρες των Δυτικών Βαλκανίων προχωρήσουν με τις μεταρρυθμίσεις και αποδεχθούν τις προϋποθέσεις ένταξης». Ταυτοχρόνως, είπε ότι «κι εμείς θα πρέπει να συνδράμουμε τις χώρες αυτές, να τις βοηθήσουμε προσφέροντας κίνητρα οικονομικά ή άλλα».

Επίσης, ο υπουργός Εξωτερικών της Σλοβενίας αναφέρθηκε στα «πολιτικά συστήματα των χωρών των Δυτικών Βαλκανίων», τονίζοντας ότι θα πρέπει να πλησιάσουν περισσότερο το σύστημα της ΕΕ και υπογράμμισε ότι «πρέπει να τις βοηθήσουμε για να ευθυγραμμιστούν στενά με την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας της ΕΕ».

Τέλος, ο Άνζε Λόγκαρ ανέφερε πως συζήτησαν γεωστρατηγικά ζητήματα, όπως τη γεωστρατηγική ανεξαρτησία της ΕΕ, νέες συμπράξεις και συμμαχίες ανά την υφήλιο όπως αυτές διαμορφώνονται.

Μετά τις δηλώσεις τους, οι δύο υπουργοί Εξωτερικών, μαζί με τον αναπληρωτή υπουργό Εξωτερικών Μιλτιάδη Βαρβιτσιώτη, συνέχισαν τη συζήτηση κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας, ενώ αμέσως μετά ο Άνζε Λόγκαρ έγινε δεκτός από την Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου.

Σημειώνεται πως πριν από τη συνάντηση στο υπουργείο Εξωτερικών, ο Άνζε Λόγκαρ ενημέρωσε τα μέλη των Επιτροπών Ευρωπαϊκών Υποθέσεων και Εθνικής Άμυνας και Εξωτερικών Υποθέσεων της Βουλής, σε κοινή συνεδρίαση, για τις τρέχουσες εξελίξεις αναφορικά με τις προτεραιότητες της Σλοβενικής Προεδρίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ειδήσεις σήμερα:

“Άγριες Μέλισσες”: Απόσπασμα από το επεισόδιο της Τετάρτης (βίντεο)

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει περίπτωση για νέο lockdown

Κορονοϊός: Βρέφος λίγων εβδομάδων νοσηλεύεται σε σοβαρη κατάσταση