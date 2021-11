Κόσμος

Αυστραλία - απαγωγή 4χρονης: αίσιο τέλος μετά από εβδομάδες (βίντεο)

Που και πως εντοπίστηκε το μικρό κορίτσι, τα ίχνη του οποίου είχαν χαθεί από τα μέσα Οκτωβρίου. Το βίντεο - ντοκουμέντο της Αστυνομίας και η σύλληψη ενός εκ των δραστών.

Το 4χρονο κοριτσάκι στην Αυστραλία, που εξαφανίστηκε στις 16 Οκτωβρίου από κάμπινγκ στο οποίο βρισκόταν με τους γονείς του, βρέθηκε σήμερα "σώο και αβλαβές" σε ένα σπίτι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Η Κλίο Σμιθ είχε εξαφανιστεί από κάμπινγκ, στο οποίο βρισκόταν με την οικογένειά της στην Δυτική Αυστραλία. Σημαντικές χερσαίες, θαλάσσιες και από αέρος έρευνες, στις οποίες μετείχαν περισσότεροι από 100 αστυνομικοί, είχαν ξεκινήσει αμέσως μετά την εξαφάνισή της.

Το κοριτσάκι βρέθηκε από την αστυνομία σε ένα κλειδωμένο σπίτι στο Κάρναρβον, κοντά στην τοποθεσία στην οποία είχε θεαθεί τελευταία φορά 18 ημέρες νωρίτερα, διευκρίνισε η αστυνομία.

"Ένας αστυνομικός την πήρε στην αγκαλιά του και την ρώτησε 'πώς σε λένε;'", δήλωσε ο αναπληρωτής επιθεωρητής της αστυνομίας Κολ Μπλαντς. Το μικρό κορίτσι απάντησε: "Με λένε Κλίο".

Οι αστυνομικοί παραβίασαν την κλειδωμένη πόρτα και μπήκαν μέσα στο σπίτι στο οποίο βρισκόταν η Κλίο γύρω στη 01:00 τοπική ώρα και συνέλαβαν έναν άνδρα για να τον ανακρίνουν.

Αυτός είναι 36 ετών και δεν έχει καμία σχέση με την οικογένεια της μικρής, διευκρίνισε ο επιθεωρητής της αστυνομίας της Δυτικής Αυστραλίας Κρις Ντόουσον.

Η αστυνομία πρόσθεσε σε ανακοίνωσή της ότι η απαγωγή της Κλίο δείχνει να μην ήταν προσχεδιασμένη και ότι αναμένεται απαγγελία κατηγοριών αργότερα μέσα στη μέρα.

"Είναι καλά. Αυτό φάνηκε από την αρχή", δήλωσε ο Κάμερον Μπλέιν, ένας από τους τέσσερις αστυνομικούς που βρήκαν τη μικρή.

"Όταν την πήγαμε στο νοσοκομείο μας διαβεβαίωσαν γι'αυτό οι άνθρωποι που ξέρουν απ' αυτά", πρόσθεσε, σχολιάζοντας ότι η εύρεσή της ήταν "αναμφίβολα" η καλύτερη στιγμή της σταδιοδρομίας του.

Η Κλίο παραδόθηκε στους γονείς της λίγο αργότερα. "Η οικογένειά μας είναι ξανά πλήρης", δήλωσε η μητέρα της Έλι Σμιθ σε μήνυμα που συνόδευε φωτογραφία της κόρης της στο Instagram.

Η μητέρα είχε περιγράψει την απελπισία της όταν στις 06:00 το πρωί της 16ης Οκτωβρίου είχε ανακαλύψει ότι η σκηνή της οικογένειάς της στο κάμπινγκ ήταν ανοιχτή και ότι η μεγάλη της κόρη είχε εξαφανιστεί.

Οι δηλώσεις της είχαν προκαλέσει μεγάλη συγκίνηση και αλληλεγγύη σε όλη την Αυστραλία, ενώ και ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας Σκοτ Μόρισον χαιρέτισε "την υπέροχη, ανακουφιστική είδηση".

Σε δηλώσεις που έκανε σε ραδιοφωνικό σταθμό, ο επιθεωρητής Μπλαντς χαρακτήρισε τη διάσωσή της μικρής "απλώς απίστευτη". "Είναι πολύ σπάνιο. Ήταν αυτό που ελπίζαμε με όλη μας την καρδιά και έγινε πραγματικότητα", είπε.

Για δύο εβδομάδες, όλη η χώρα παρακολουθούσε τις έρευνες για τον εντοπισμό της Κλίο. Η είδηση ότι βρέθηκε ακολουθήθηκε από πλήθος μηνυμάτων χαράς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Η αστυνομία δεν έχει δώσει καμία διευκρίνιση όσον αφορά τις ακριβείς συνθήκες της εξαφάνισης της Κλόι ούτε όσον αφορά το πώς βρέθηκε.

"Ακολουθούσαμε πολλά σενάρια και αυτό μας οδήγησε στο σπίτι ενός ιδιώτη", δήλωσε απλώς ο Ντόουσον στον ραδιοσταθμό ABC.

"Το κοριτσάκι είναι τόσο καλά όσο θα μπορούσαμε να ελπίζουμε κάτω από αυτές τις συνθήκες", πρόσθεσε.

Μια ιατρική ομάδα ανέλαβε την φροντίδα της Κλίο.

Η αστυνομία είχε προσφέρει τον περασμένο μήνα αμοιβή ενός εκατομμυρίου δολαρίων Αυστραλίας (περίπου 640.000 ευρώ) για οποιαδήποτε πληροφορία που θα βοηθούσε να βρεθεί η Κλίο.

Όταν εξαφανίστηκε, ο επιθεωρητής Ροντ Γουάιλντ είχε δηλώσει ότι η έρευνα επέτρεπε να υποθέσουν ότι το κοριτσάκι "είχε απαχθεί μέσα από την σκηνή" και ότι οι αρχές είχαν λόγους να φοβούνται για την ασφάλειά του.

