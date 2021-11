Κοινωνία

Οι αστυνομικοί που αγόρασαν παπούτσια σε άστεγο μιλούν στον ΑΝΤ1 (βίντεο)

Τι λένε οι ένστολοι για την κίνηση τους, την αντίδραση του άνδρα και την συστολή του να προμηθευθεί τρόφιμα, παρά την παρακίνηση των ανδρών της ΕΛ.ΑΣ.

Των Γιάννη Αρβανίτη – Ελισάβετ Γεωργίου

Το δράμα ενός άστεγου συγκίνησε αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ., που περιπολούσαν στον πιο εμπορικό δρόμο της Αθήνας, στην Ερμού. Πρόκειται για άτομο με καταγωγή από το Αφγανιστάν, που μαζί με τα τρία ανήλικα παιδιά του ζητούν βοήθεια, σε διάφορα σημεία του πεζόδρομου.

Όπως λέει στον ΑΝΤ1 ένας από τους αστυνομικούς, που του αγόρασαν κάλτσες και παπούτσια, «τα παπούτσια του ήταν χάλια, τα πόδια του πατούσαν στο έδαφος. Πήγαμε αμέσως όλοι μαζί στο πρώτο μαγαζί με αθλητικά και του πήραμε παπούτσια και κάλτσες. Τα δώσαμε και μας ευχαρίστησε, μαζί με τα παιδιά του».

Με τα λίγα Ελληνικά που γνωρίζει το ένα από τα τρία ανήλικα παιδιά του, οι αστυνομικοί κατάλαβαν πως όλοι τους είναι άστεγοι και πως κοιμούνται κυριολεκτικά όπου βρουν.

«Αυτός ο άνθρωπος μεταφέρει το σπίτι του στην πλάτη. Εχει τρία στρώματα για τα παιδιά του και δεν έχει καν στρώμα για εκείνον», συμπληρώνει άλλος αστυφύλακας της ομάδας που έκανε την κίνηση ανθρωπιάς και αγάπης.

Αφού του παρέδωσαν τα παπούτσια, οι αστυνομικοί πήγαν τον πατέρα σε ένα μίνι μάρκετ και του είπαν να ψωνίσει ότι χρειάζεται.

Όπως λέει ο αστυφύλακας «πήγε μέσα και πήρε μόνο λίγο γάλα, νερό και ψωμί για τα παιδιά του, ενώ εμείς του είπαμε να πάρει ότι θέλει».

