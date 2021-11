Πολιτική

Κορονοϊός: πολιτική κόντρα για τα νέα μέτρα

Πολιτικός αναβρασμός για τα μέτρα κατά του κορονοϊού που εξήγγειλε η κυβέρνηση.

Μεγάλη "εθνική μάχη" χαρακτήρισε την μάχη κατά της πανδημίας ο πρωθυπουργός, καλώντας την αντιπολίτευση να μην την κομματικοποιεί. Ο Αλέξης Τσίπρας, που κατάθεσε τροπολογία για να υποβάλλονται σε rapid test και οι πιστοί στις Εκκλησίες, καταλόγισε επιλεκτική ατολμία στη κυβέρνηση και είπε οτι η χώρα οδηγείται σε νέα εκατόμβη νεκρών.

«Από τη δήλωση του κ. Τσίπρα προκύπτει ότι η μόνη του διαφωνία με τα μέτρα της κυβέρνησης αφορά τους πολίτες που συμμετέχουν σε θρησκευτικές τελετές, εν γένει», αναφέρει σε δήλωσή του ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ και κυβερνητικός εκπρόσωπος, Γιάννης Οικονόμου, απαντώντας στον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και επισημαίνει:

«Υπενθυμίζουμε ότι με απόφαση της κυβέρνησης, όταν κρίθηκε απαραίτητο, για πρώτη φορά στη νεότερη ιστορία έκλεισαν οι ναοί για τους πιστούς, ενώ σήμερα είναι υποχρεωτικός ο διαγνωστικός έλεγχος για ανεμβολίαστους ιερείς και ιεροψάλτες. Για το σύνολο των πολιτών υπάρχει η υποχρέωση χρήσης μάσκας, τήρησης αποστάσεων, ό,τι ακριβώς δηλαδή ισχύει για την πρόσβαση σε φαρμακεία και καταστήματα προμήθειας τροφίμων. Ο κ. Τσίπρας προτείνει επιπλέον περιορισμούς για αυτές τις δραστηριότητες; Πώς ακριβώς το εννοεί;».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει επίσης πως «καθ' όλη τη διάρκεια της πανδημίας, όταν η κυβέρνηση έπαιρνε δύσκολες αποφάσεις, ο κ. Τσίπρας έλεγε συνεχώς ”όχι”, κλείνοντας με νόημα το μάτι στους αντιεμβολιαστές» και προσθέτει: «Όταν λοιπόν ο κ. Τσίπρας προσεγγίζει την πανδημία με όρους ψήφων και πολιτικού κόστους όλοι καταλαβαίνουν ότι συνομιλεί με τον καθρέφτη του. Όσο για τον διαχωρισμό των επιστημόνων σε κοινής ή μη κοινής κομματικής αποδοχής, για μας είναι ξεκάθαρο ότι η επιστημοσύνη κρίνεται από την επιστημονική κοινότητα όχι από κόμματα».

Άμεση ήταν η απάντηση από πλευράς του ΣΥΡΙΖΑ. Ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος, Νάσος Ηλιόπουλος τόνισε ότι ο κ. Οικονόμου έβγαλε μια ανακοίνωση 174 λέξεων για να μην απαντήσει με ένα ναι ή ένα όχι στην τροπολογία ΣΥΡΙΖΑ που ορίζει να ελέγχονται οι ανεμβολίαστοι, και ως επί το πλείστον ηλικιωμένοι, με ένα rapid test πριν μπουν στις εκκλησίες. «Θα επιμείνουν στην εξαίρεσή τους μη τυχόν και χάσουν καμία ψήφο ή θα τους προστατεύσουν όπως οφείλουν; Αφού ο κ. Οικονόμου δεν τολμά να απαντήσει, θα περιμένουμε μια μονολεκτική απάντηση από τον κ. Μητσοτάκη» καταλήγει ο κ. Ηλιόπουλος.

Σε ομιλία του στη Βουλή ο Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος του Κινήματος Αλλαγής, Μιχάλης Κατρίνης τόνισε ότι «η αποτυχία της κυβέρνησης αποτυπώνεται στη μεγάλη έκταση των κρουσμάτων, στον αριθμό των εισαγωγών και των διασωληνωμένων που αυξάνεται διαρκώς. Αποτυπώνεται στην αποτυχία της εμβολιαστικής προσπάθειας. Αποτυπώνεται και στα χθεσινά μέτρα που ανακοίνωσε, με μεγάλη καθυστέρηση, ο Υπουργός Υγείας. Προφανώς, διαβλέποντας τα δύσκολα, ο κ. Πρωθυπουργός απέφυγε το διάγγελμα. Αλήθεια, θυμάται κανείς πόσα διαγγέλματα έκανε ο κ.Μητσοτάκης, αυτοθαυμαζόμενος για τις επιτυχίες της κυβέρνησης του στη διαχείριση της πανδημίας. Τι έμεινε από τα διαγγέλματα αυτά του κ.Μητσοτάκη; Τι έμεινε από τις διαβεβαιώσεις της κυβέρνησης για το τέλος της πανδημίας».

«Έχοντας στα χέρια της το όπλο του εμβολίου, η κυβέρνηση τόσο στο δεύτερο κύμα της πανδημίας όσο και στο τρίτο κατάφερε να έχει χειρότερα αποτελέσματα σε ότι αφορά στην επιδημιολογική εικόνα της χώρας. Εδώ και καιρό υπήρχε γεωμετρική πρόοδος στην αύξηση κρουσμάτων, εισαγωγών και διασωληνωμένων. Η κυβέρνηση όχι μόνο δεν έλαβε μέτρα αλλά επέτρεψε τη χαλάρωση των μέτρων» τόνισε ο κ.Κατρίνης. Παράλληλα επισήμανε ότι η κυβέρνηση κάνει διαχείριση όχι της πανδημίας αλλά του πολιτικού κόστους. Και με βάση αυτό, αποφασίζει τα μέτρα ή μάλλον τα καθυστερημένα ημίμετρα που ανακοινώνει. Πολιτικό κόστος, όταν υπάρχει ζήτημα ζωής και θανάτου, δεν υπάρχει. Ο κ.Κατρίνης επέρριψε μικροπολιτική σκοπιμότητα στην κυβέρνηση για το γεγονός ότι εξαιρέθηκαν οι εκκλησίες από την εφαρμογή των μέτρων και κάλεσε, από το βήμα της Βουλής, την εκκλησία να πάρει πρωτοβουλία για να προστατεύσει την υγεία των πιστών, ζητώντας να εφαρμοστούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προβλέπονται και για όλους τους άλλους δημόσιους χώρους.

Από πλευράς του το ΚΚΕ τονίζει ότι "τα δήθεν νέα μέτρα, που εξήγγειλε η κυβέρνηση για τη διαχείριση της πανδημίας, είναι τα ίδια που έχουν δοκιμαστεί εδώ και καιρό κι έχουν οδηγήσει στη σημερινή τραγική κατάσταση των καθημερινών ρεκόρ σε αριθμό κρουσμάτων. Το μόνο που αλλάζει είναι η δοσολογία στα μέτρα, ανάλογα με τη φάση έξαρσης ή ύφεσης της πανδημίας, και τα οποία συνοδεύονται από τη γνωστή “καραμέλα” της αποκλειστικότητας της ατομικής ευθύνης και από τη μετακύλιση του κόστους για την πρόληψη στο λαό και τους εργαζόμενους".

Σε ανακοίνωση τονίζεται μεταξύ άλλων ότι "η κυβέρνηση από την πρώτη στιγμή αξιοποιεί τον εμβολιασμό για να καλλιεργήσει κλίμα κοινωνικού αυτοματισμού και διχασμού, για να πετάξει από πάνω της την ευθύνη, αλλά και για να προχωρήσει τα σχέδια περαιτέρω εμπορευματοποίησης του δημοσίου συστήματος υγείας και συρρίκνωσης των δικαιωμάτων των εργαζομένων σε αυτό. Αυτό που βαραίνει στις κυβερνητικές αποφάσεις για την πανδημία, αλλά και συνολικά στην κυβερνητική πολιτική για την υγεία, είναι η λογική “κόστους – οφέλους”. Ουσιαστικά, η αποδοτικότητα κάθε μέτρου κρίνεται με βάση τις προτεραιότητες της καπιταλιστικής οικονομίας και της δημοσιονομικής πολιτικής που θυσιάζει τις λαϊκές ανάγκες στο βωμό αυτών των προτεραιοτήτων. Είναι η ίδια λογική που έχει οδηγήσει στην κατάρρευση των δημοσίων συστήματος υγείας σε όλον τον κόσμο, αδυνατώντας να προστατεύσει τη ζωή και την υγεία του λαού. Τα ψέμματα τελειώσαν. Η πλήρης επιπέδωση των εμβολιασμών και ο αριθμός των νοσηλευόμενων σε απλές και κλίνες ΜΕΘ δείχνουν ότι ούτε η πανδημία τελείωσε, ούτε διανύουμε κανένα “τελευταίο μίλι”, όπως έλεγε ο πρωθυπουργός. Αν συνεχίστεί η ίδια εγκληματική πολιτική τότε το 4ο κύμα θα είναι πιο φονικό από το 1ο και το 2ο μαζί. Για να μη χαθούν κι άλλες ανθρώπινες ζωές χρειάζεται εδώ και τώρα να παρθούν όλα εκείνα τα αναγκαία μέτρα, για τα οποία από την πρώτη στιγμή φωνάζουν οι υγειονομικοί, οι επιστήμονες, τα σωματεία, οι μαζικοί φορείς".

Η Ελληνική Λύση αναφέρει σε ανακοίνωση της ότι «Η επιβολή οποιασδήποτε μορφής περιορισμού στην είσοδο των Ορθοδόξων στους Ιερούς Ναούς, συνιστά παραβίαση του βασικού θεολογικού υποβάθρου της Ορθοδοξίας. Η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στις χιλιετίες διατηρούσε «θύρες ανοικτές» για κάθε άνθρωπο, ανεξαρτήτως «φρονημάτων και πιστοποιητικών». Η κυβέρνηση αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ανίκανη, επικίνδυνη και δυστυχώς ανάξια να διαφυλάξει τις υπερχρονικές αυταξίες του Ελληνισμού και της Ορθοδοξίας».





